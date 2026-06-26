台風８号は上陸の可能性、続いて７号が太平洋側に接近…警報級の大雨のおそれ

台風７号は２６日、南西諸島付近を通過し、２７日に九州から関東の太平洋側を進む見通しだ。

台風８号も日本の南海上を北上しており、同日は関東や東海に二つの台風が接近する恐れがある。二つの台風から暖かく湿った空気が梅雨前線に流れ込み、前線の活動を活発化させるとみられ、２７日は近畿や東海、関東で警報級の大雨となる可能性がある。

気象庁によると、２６日は梅雨前線の影響で、大阪府東大阪市で１時間降水量が観測史上最多の７６・５ミリを記録するなど、各地で大雨となった。２７日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、東海３５０ミリ、関東甲信と近畿２００ミリとなっている。

読売新聞の集計（２６日午後６時時点）では、鹿児島、奈良、熊本の３県で計５人がけがをした。床上・床下浸水は大阪府や奈良県など７府県の２８１棟に上った。避難指示は、長崎県や広島県など１３府県の最大約７３万４０００世帯１５５万９０００人に出された。

２６日午後９時現在、台風７、８号の中心気圧はそれぞれ９９２、９９８ヘクト・パスカル。中心付近の最大風速は１８メートルと２３メートル。関東や東海では、２７日明け方から昼前にかけて台風８号が先に接近し、上陸の可能性もある。その後、同日夕方から夜遅くにかけて台風７号が近づく見込み。

ＪＲ東海によると、東海道新幹線は２７日始発から運休や遅れが出る可能性がある。