ママさんとパパさんが夢見ていた、猫さんと赤ちゃんが添い寝をする光景。愛猫さんの驚きの行動によって、思わぬ形で実現したそうで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で25万回再生を突破し、「可愛いの大渋滞ですね♡」「パパさんのアテレコ面白いw」「嬉しすぎて泣きそうになりました」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんのベッドで『くつろぎ始めた猫』→赤ちゃんを隣に寝かせてみたら…尊すぎる瞬間】

プリンくんの驚きの行動

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』に投稿されたのは、「プリン」くんと赤ちゃんの記念すべき瞬間を捉えた動画です。約1か月前の時点では、赤ちゃんと一定の距離をとっていたプリンくんでしたが…。

とある日のミルクの時間。なんと赤ちゃんの匂いがたっぷりと付いたベッドインベッドに、プリンくんが自ら足を踏み入れたというのです！

ベッドはぼくのもの？

突然の行動にご夫婦も驚く中、プリンくんはまず匂いをチェック。続いて前足でほりほりして場を整えると、まるで自分のベッドかのように寛ぎ始めたのだとか。ミルクを終えた赤ちゃんが目の前にきても素知らぬ顔で、気に入ってしまったようです。

パパさんの秀逸なアテレコ付きの赤ちゃんに詰め寄られ、気まずそうにする姿がなんとも可愛らしいプリンくん。それでもふいっと顔をそむけただけで、小さなおててがもふもふの胸元に埋まっても動じず。どいてくれないのは困ってしまいますが、自然と赤ちゃんを受け入れてくれていたそうです。

初めての添い寝に成功！

そこで、思い切って空いたスペースに寝付いてしまった赤ちゃんを寝かせてみることに。すると…。予想外にもプリンくんはそのまま受け入れ、パパさんとママさんはこれまたびっくり！いつかと願っていた添い寝が、まさかの実現したそうです。

プリンくんの覚醒(?)は終わらず、赤ちゃんに足をバタバタされても寛ぎ続け、尻尾であやすようなお兄ちゃんらしい仕草も見られたそう。今回は思わぬ形で…となりましたが、プリンくんから添い寝をしてくれる日も近いのかもしれませんね。

投稿には「赤ちゃんが2人…！！可愛い」「まさかこんなに早く可愛いツーショットが見られるなんて」「やっぱり甘え方というか懐の入り方天才だな～かわいすぎる！！！」「なんて大きな第一歩！ママさんパパさんよかったですね！」「これからが本当、楽しみ♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』では、仲良しなマンチカン兄弟とご家族の日常の様子が投稿されています。徐々に赤ちゃんとの距離を縮めていくプリンくんたちの可愛い姿に癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。