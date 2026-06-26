猫の「ごはんを出したまま」にするリスク4つ

1.ご飯が傷んでお腹を壊す

キャットフードは空気に触れた瞬間から、どんどん傷み始めてしまいます。

特に水分が含まれているウェットフードだけでなく、カリカリとしたドライフードであっても、時間が経つと油が酸化したり、目に見えない菌が繁殖したりするので注意が必要です。

それを食べた猫が、下痢や嘔吐などのお腹のトラブルを起こしてしまう危険があります。

2.虫やホコリが集まって汚れる

部屋の中に出しっぱなしにされたご飯のニオイにつられて、ハエやゴキブリ、アリなどの虫が寄ってくる原因になります。

また、部屋の中を舞っている目に見えないホコリや、猫自身の抜け毛がご飯に付着してしまうことも多いです。汚れてしまったご飯を愛猫に食べさせることは、健康上決して良くありません。

3.食べすぎて太ってしまう

目の前にいつでも食べ物がある状態は、猫にとってついつい食べすぎてしまう原因になります。

特に、満腹感をコントロールするのが苦手な猫の場合、出されている分をすべて食べてしまい、カロリーの摂りすぎで太ってしまうケースも。肥満は様々な病気を引き起こすきっかけになるので気を付けましょう。

4.体調の変化や病気に気づきにくくなる

ご飯を出したままにしていると、愛猫が「いつ、どれだけの量を食べたか」を正確に把握することが難しくなります。

猫は体調が悪いときに食欲が落ちることが多いですが、置き餌のままだと食欲の低下に気づくのが遅れてしまい、病気の発見や病院へ連れて行くタイミングが遅れてしまう恐れがあるので注意が必要です。

置き餌が良くない理由

置き餌という与え方が良くない本質的な理由は、猫の野生本来の習性に合っていないことと、飼い主が愛猫の食事量を正しく把握できなくなることにあります。

野生の猫は「狩りをして獲物を得たときに食べる」という生活をしてきたため、本来はご飯の時間にメリハリがある方が自然なのです。

いつでも目の前にご飯があると、食事に対する興味が薄れて偏食の原因になったり、ダラダラと食べることで口の中に食べかすが残り続け、歯周病などの口内トラブルを引き起こしやすくなったりもします。

利便性以上にデメリットが大きいことを知っておきましょう。

愛猫の健康を守るオススメのご飯の与え方

ご飯の時間を決めて与える

毎日できるだけ決まった時間にご飯をあげる習慣をつけましょう。時間を決めることで、猫の生活リズムが整い、健康的な食欲を維持しやすくなります。

朝と夜の２回、または仕事のスケジュールに合わせて３回など、飼い主のライフスタイルに合わせて無理のない時間を設定してください。

食べ残したご飯はすぐに片付ける

ご飯を出してから一定の時間が過ぎたら、お皿に残っていても一度きれいに片付けるようにしましょう。

目安としては、ご飯を出してから20分から30分程度（ドライフードでも最長で数時間以内）です。傷みやすいウェットフードは特に早く片付け、これ以上時間が経ったフードは衛生的に良くないため、もったいないと感じても思い切って処分しましょう。

1日に必要な量をしっかり量る

キャットフードのパッケージに記載されている「1日の給与量」を参考に、愛猫の体重や年齢に合った正しい量をキッチンスケールなどでしっかり量って与えましょう。

目分量でなんとなくあげていると、気づかないうちに食べすぎや栄養不足になってしまうため、事前の正確な計量が大切です。

留守番時は「自動給餌器」を活用する

仕事や外出などでどうしても決まった時間にご飯をあげられない場合は、タイマーで自動的にご飯が出てくる「自動給餌器（じどうきゅうじき）」を使うのがおすすめです。

これを使えば、留守中であっても決まった時間に新鮮なカリカリのご飯をあげることができ、置き餌をする必要がなくなります。

まとめ

ご飯を出しっぱなしにしないことは、愛猫の病気を防ぎ、健康な体を守るための第一歩です。

最初は時間を決めて片付けることに苦労するかもしれませんが、慣れてくれば猫もそのリズムを覚えてくれます。愛猫と長く一緒に暮らすために、安全で新鮮なご飯の与え方を意識していきましょうね。

(獣医師監修：葛野宗)