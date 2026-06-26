お風呂場で遊ぶことが大好きな猫さん。しかし、この日は脱衣所に行くと、お風呂場のドアが閉まっていて……。イライラしすぎて思わず見せた不思議な動きがSNSで大反響！記事執筆時点で45万回以上も再生され、「表情もさることながら、足がかわいすぎてw」「笑いながら見てしまったー」といった声が寄せられました。

【動画：お風呂場で遊ぶのが大好きなネコ→ドアが閉まっていた結果…ダンスのような『まさかの行動』】

大好きなお風呂場に行けなくて…

Instagramアカウント「@mamedaifuku_kinakomochi」さまは、2匹の猫ちゃん「豆大福」ちゃんと「きなこもち」くんの暮らしぶりを紹介しています。

豆大福ちゃんはお風呂場で遊ぶのが大好き！この日も朝からお風呂場へと向かったそうなのですが……

なんとお風呂場のドアが閉まっていて入れなかった模様。そして、なぜか洗濯機の上へと登っていた豆大福ちゃん。すると、まるで飼い主さんに見せつけるかのように後ろ足をぴょこっと上げて、踊るような動きを見せたというのです！

目の前で見ていた飼い主さん曰く、どうやらお風呂場のドアが閉まっていることを受け入れられない様子だったとか（笑）

イライラダンスがSNSで話題に

イライラしている様子が後ろ足に現れてしまった豆大福ちゃん。その後も何度か後ろ足をぴょこんと上げて、リズムを取るかのように上下に揺れていたのだそう。

飼い主さんを見つめながら後ろ足を上げて、なぜかリズムを取る不思議な動きをする豆大福ちゃんの行動は、Instagramでも大バズり！

コメント欄には「お顔も動きも、開いてる足も全部可愛すぎます♡」「エレクトーン奏者みたいですね」「表情も足も一生懸命さも全てがとても愛らしいです♡」といった声が寄せられました！

その後の展開に再び爆笑！

ちなみに、これほどまでに「お風呂場に入れろー！」と催促していた豆大福ちゃん。

飼い主さんによると、その後、すぐに諦めてどこかへ行ってしまったとのことです（笑）

そんな愉快で可愛らしい豆大福ちゃんは、マイペースなきなこもちくんと一緒に同居中！2匹の暮らしが紹介されているのは、Instagramアカウント「@mamedaifuku_kinakomochi」さまです。

豆大福ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@mamedaifuku_kinakomochi」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。