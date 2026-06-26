武道キャスター

スタジオには気象予報士の平島さんです。県内は、昨夜からまとまった雨が降りましたね。



平島気象予報士

あすの明け方までは、雨が降ったりやんだりの天気となりそうです。日本海を北東へ進む低気圧や、本州の南岸に停滞する梅雨前線の影響で、県内は昨夜から断続的に雨が降りました。富山空港では午前8時までの1時間に21ミリの強い雨を観測するなど、各地で雨脚が強まりました。雨は、あすの明け方にかけても降りやすい状態が続きそうです。





武道キャスターそして、全国的にも心配されている台風ですが、今後の見通しはどうでしょうか？平島気象予報士日本の南には2つの台風があり、あす、本州へ接近する見込みです。現在、日本の南には台風7号と8号があります。まず先に本州へ近づくのが台風8号です。あす午前中には静岡から関東へかけて接近し、上陸する可能性があります。一方、台風7号は現在、奄美付近を北東へ進んでいます。今後は次第に東寄りへ進路を変えながら速度を上げ、あす西日本から東日本へ接近する見込みです。武道キャスター県内への影響はどうでしょうか?平島気象予報士2つの台風は県内から離れて進むため、直接、大きな影響はなさそうです。ただ、台風周辺の暖かく湿った空気が本州付近に停滞する梅雨前線へ流れ込むため、雲が広がりやすい状態は続きます。しかしあすは大雨となる心配は少なく、明け方まで雨が残りますが、日中から夜にかけては曇り空となりそうです。台風8号は、あす午後には温帯低気圧へ変わる見込みです。さらに台風7号も、あさってには温帯低気圧へ変わる見込みです。日曜日も雲は多めですが、午後からは日差しの届く時間もありそうです。武道キャスター県内は、この週末、大きく天気が崩れる心配はなさそうですね。ただ、遠出を予定されている方は注意が必要です。平島気象予報士台風7号と8号が相次いで本州へ接近するため、関東など太平洋側を中心に、あすから週末にかけて災害級の大雨となるおそれがあります。交通機関に影響が出る可能性もあります。武道キャスター近畿地方の大雨の影響で、交通機関に影響が出ています。ＪＲ西日本によりますと、名古屋方面を結ぶ「特急しらさぎ」はきょう、すべての列車が運休となりました。あすの運行は現時点で未定です。大阪方面を結ぶ「特急サンダーバード」は、一部の列車に最大１時間の遅れが出ています。北陸新幹線は接続待ち合わせのため、敦賀と富山を結ぶつるぎの上りで最大１時間半の遅れが出ています。