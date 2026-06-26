ブラジル代表のレジェンドであるジーコ氏は、森保一監督率いる日本代表を称賛したという。ブラジルメディア『Bolavip』が報じている。



グループFを2位で突破した日本の次の相手は南米の強豪ブラジル代表。去年10月の国際親善試合では日本はブラジルに3-2の逆転勝利を飾ったが、今回はより厳しい戦いになると予想される。



そんな一戦を前に、かつての日本代表監督でもあるジーコ氏はブラジルとの対戦を控える森保ジャパンを称賛。なかでもオランダ戦でゴールを決めて、チュニジア戦では鎌田のゴールをアシストした中村敬斗を絶賛したという。





「日本は本当に大きな進化を遂げた。今では非常に競争力があり、よく組織されたチームになっている。インタビューを受けていたナカムラという選手は、それまで知らなかったが、私にとっては今大会ここまでで最高の選手の一人だ。彼のプレイは本当に素晴らしい。右足でも左足でもプレイできるし、中へ切れ込んでも、縦へ突破しても脅威になる。ゴールも決められる。とにかく、驚異的なパフォーマンスを見せている」またジーコ氏は今回のW杯メンバーである26名中23名が海外組である点も日本代表の進化を物語っていると強調した。「26人の選手のうち、23人がヨーロッパでプレイしており、しかも重要な大会に出場している。日本でプレイしている選手のうち2人はGKで、もう1人は長友だ。彼はどちらかといえば精神的支柱のような立ち位置で5度目のW杯に選ばれた。ピッチ外でもチームを助けるための存在だ」日本の次戦は日本時間30日の深夜2時。W杯優勝を目指す上では突破しなければならない関門となるが、ブラジルを撃破できるか、楽しみだ。