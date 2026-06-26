タレントの長嶋一茂が２６日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。父の長嶋茂雄さんや母親から受けた教育について語った。

教育について「子を持つ親として、正解不正解ってわからない。学校で習わないし」と話し始めた一茂。「自分の父親を思い浮かべて、どんな教育をしていたかって思うと、この教育じゃだめだよな、俺がこうなっちゃってるもんなって考える」と口にした。

「泥だらけのまま家に上がっても怒られたことないし、窓ガラス割っても怒られたことないし、何百万もする盆栽割っても怒られないわけ」と振り返り、バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子から「怒らない教育？」と問われると、「そう、怒らない教育。自由奔放な教育」と返し、「別に何壊したっていいと思ってたもん」と、自身の感覚がよそとは違うと気づいた出来事を明かした。

「教会の前の運動公園で野球やってて、教会の窓ガラスを割ったけど、問題ないと思ってたの。だって家で窓ガラス割っても怒られないから。そうしたら、教会の神父さんが『これ割ったの誰だ！』って。そう言われた時、この人なんで怒ってるんだろうって」と少年時代を回顧。

「僕ですって言ったら、『君、これ弁償しなければいけないよ』って言われて、『弁償って何ですか？』って」と話すと、「なめてるよ！」と高嶋。

「お金を払うことって言われて、俺覚えてるもん、その窓ガラス６０００円。６０００円持ってないって言って、お袋に言ったらすぐ６０００円持ってきました。でも、そのときも怒られない」と振り返った。

ＭＣのお笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が「気をつけなさいよとかもない？」と尋ねると、「全然ない。だって、なんで窓ガラスが割れたかっていうと、ホームラン打ったから」と、最後はドヤ顔の一茂だった。