1990年代を席巻した4人組ダンスボーカルグループ『SPEED』。デビュー30周年に向けて公式TikTokアカウントが開設され、ファンの間で盛り上がりを見せている。

【写真】新垣仁絵の現在地、自画像か？本人が公表した作品

『Body ＆ Soul』MVのショート版も公開

SPEEDは島袋寛子、今井絵理子、上原多香子、新垣仁絵の4人によるグループで、平均年齢13.5歳という若さで1996年にデビュー。『STEADY』『White Love』などのヒット曲を次々と送り出し、1990年代の音楽シーンを象徴する存在となった。

「8月5日にデビュー30周年を迎えるアニバーサリー企画の一環として、今回公式TikTokアカウントが開設されました。6月25日にはデビュー曲『Body ＆ Soul』MVのショート版も投稿されており、今後はこれまでのMVやライブ映像をもとにした動画が順次公開されていく予定です」（芸能誌記者）

さらに、ファンへの感謝を込めた「SPEED楽曲シェアキャンペーン」もスタート。対象サービスで楽曲を再生し、ハッシュタグ「#SPEED_30th」を付けてシェアすると、応募者全員にキャンペーン限定のオリジナル画像がプレゼントされるという。

30周年を記念した一連の企画に、「青春ど真ん中です」「今聴いても名曲ばかり」と盛り上がりを見せている。その一方で、今井と上原に対しては「ダークなイメージがつきすぎ」「2人の印象が悪すぎる」といった厳しい声も少なくない。

「1番の被害者」新垣の現在地は

こうした反応の背景には、2人をめぐる過去のスキャンダルがある。

「今井さんは2017年に『週刊新潮』で、既婚者だった神戸市議の橋本健さんとの新幹線車内での“手つなぎ”不倫が報じられました。その後、橋本さんは離婚し、現在は今井さんのパートナーとして関係が続いているようです。

一方の上原さんは、2012年にET-KINGのTENNさんと結婚しましたが、2014年にTENNさんが他界。のちに遺族が公開した遺書が報じられ、上原さんに不倫疑惑が浮上しました。2018年に再婚したものの、2023年7月にも一部週刊誌で不倫が報じられています」（前出・芸能記者）

そんな中、最年少の島袋は4月にインスタグラムで《レベル42の島袋もよろしくお願いいたします》と、42歳の誕生日を写真付きで報告。ファンからは「こんなに美人になるとは」といった声が寄せられていた。

そして、いま最も関心を寄せられているのが新垣の現在地だろう。4月7日、自身の誕生日にあわせて1年ぶりにインスタグラムを更新。オリジナルイラストを描く動画を公開しており、現在はアーティストとして活動しているようだ。

この更新をきっかけに、ネット上では「一番目立たないメンバーみたいな扱いだったけど、一番堅実なメンバー」「仁絵ちゃんあってのSPEEDだよな」「いちばんダンスが上手かった」「タカコとエリコの暴れっぷりで迷惑がかかっている1番の被害者」「紅白で復活してほしい」など、新垣を再評価する声も多く上がっている。

メンバーそれぞれが異なる道を歩むなか、30周年という節目に4人が再び揃う日は訪れるのだろうか――。