ペナルティーエリア手前右で堂安と上田のパス交換が行われるさなか、前田が走り出した。

一瞬の加速でＤＦを振り切って右斜めにゴール前へ切り込むと、堂安からのラストパスが届く。球足の速いボールをしっかりと左足で止め、「後は流し込むだけ」。５６分、張り詰めた空気を切り裂く先制点が生まれた。

「僕は走るだけなので」と照れくさそうに謙遜したが、その「走るだけ」が試合を通じて驚異的だった。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の集計では、９５回のスプリント、１２・０３キロの走行距離は両チームトップ。攻守に全力疾走を繰り返した。

なぜ走り続けられるのか。山梨・山梨学院高でチームメートだった中田貫太さんは、前田を「誰かのために戦える人」と表現する。入学当初から、前線にドンと構えてボールを待つのではなく、味方が少しでも楽になるように守備でも奮闘していたという。「自分がゴールを決めたいというエゴは全くなかった」と思い返す。

中田さんは、前田が２１歳で初の海外挑戦となるポルトガル移籍をした際には１か月半、現地で生活をともにした。当時は前田の妻が第１子の出産間近。自身の夢や希望を語りはせず、「家族を食わしていかないといけない」と漏らした一言が忘れられない。仲間のため、家族のため――。それが前田の原動力だ。

試合後は２大会連続のゴールを誇示するでもなく、「これまで支えてくれた人たちのためのゴール」と語った。王国ブラジルとの次戦も、日本のために前田は走る。（細田一歩）