¡Úµð¿Í¡ÛÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡¡¹ß±«¤Ç27Æü¤Ø¥¹¥é¥¤¥ÉÅÐÈÄ¡Ä¥µ¥Ã¥«¡¼£×ÇÕ¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿£²£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ï±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢Íâ£²£·Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ë¥¹¥é¥¤¥ÉÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ä´À°¤ò½ª¤¨¤¿ÃÝ´Ý¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅê¤²¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡Ê¥¹¥é¥¤¥ÉÅÐÈÄ¤Ï¡Ë½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡£ÌÀÆü¤Ï¤¤¤¤·Á¤Ç»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤ÎÆüËÜ¡½¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ö¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µ¯¤¤¿¤Î¤¬£±£°»þ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¼¡Àï¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤âÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°£²»þ»î¹ç³«»Ï¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÖµÙ¤ß¤ÎÁ°Æü¤À¤Ã¤¿¤é¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸áÁ°£²»þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼¡¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Âç¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£