高校野球です。来月7日に開幕する夏の高校野球富山大会の組み合わせ抽選会がきょう行われました。今大会は連合チームでこちらの3チームが参加します。42校39チームが憧れの甲子園を目指す球児の熱い夏がやってきます。



まずはAブロックです。2年ぶり19回目の甲子園を狙う第1シードの富山商業は、連覇を目指す未来富山と対戦。去年の夏の覇者・未来富山と去年の秋・今年の春と県大会を制した富山商業の王者同士が、いきなり初戦で激突です。第4シードで初の甲子園を目指す富山東は新川と、去年秋ベスト4の新湊は高岡向陵と1回戦で対戦します。





続いてBブロックです。好打者が揃い61年ぶりの夏を目指す第3シードの氷見は、富山西と富山南の連合チームと対戦。10年ぶり3回目の甲子園を目指す第4シードの富山第一は、富山と雄山の連合チームと対戦します。Cブロックです。春の県大会で最速151キロをマークしたプロ注目の本格派左腕・前田侑大投手を擁して45年ぶり2回目の夏を狙う高岡第一は富山工業と対戦。実力校・富山北部は富山いずみと、第4シードで48年ぶりの優勝を目指す石動は初戦で大門と対戦します。そして最後はDブロックです。強豪校がひしめく激戦区となりました。第3シード・創部38年目で初の甲子園出場を目指す高朋は実力校・桜井と対戦。33年ぶり2回目の優勝を目指す第4シードの不二越工業は福岡と、県内最多23回目の甲子園を目指す高岡商業は実力校・国際大付属と対戦。その勝者が2回戦で、夏の大会に初めての出場となる、プロ野球のヤクルトや巨人で活躍した田畑一也監督率いるAOIKEと対戦します。今年も暑さ対策として去年に引き続き気温の高い時間を避けて「2部制」が実施されます。第1試合が午前9時半から、第2試合は午後3時から行われます。開会式は来月7日に富山市民球場で行われ、選手宣誓は富山第一高校の武田煌生主将に決まりました。1回戦は来月10日から始まり、決勝戦は25日の午前9時30分からの予定です。選手宣誓に決まった 富山第一・武田煌生主将「選手宣誓は緊張するけど、球児一人ひとりのこの夏にかける思いを、自分の言葉で表現したい」今年はどの高校が栄冠に輝くのか？エブリィでは球児たちの熱戦の模様をお伝えします。