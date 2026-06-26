【レベル３大雨警報】奈良県・香芝市に発表 20:42時点
気象台は、26日午後8時42分に、レベル３大雨警報を香芝市に発表しました。
北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■奈良市西部
●レベル２大雨注意報
■奈良市東部
●レベル２大雨注意報
■大和高田市
●レベル２大雨注意報
■大和郡山市
●レベル２大雨注意報
■天理市
●レベル２大雨注意報
■橿原市
●レベル２大雨注意報
■桜井市
●レベル２大雨注意報
■五條市北部
●レベル２大雨注意報
■御所市
●レベル２大雨注意報
■生駒市
●レベル２大雨注意報
■香芝市
●レベル３大雨警報【発表】
■葛城市
●レベル２大雨注意報
■宇陀市
●レベル２大雨注意報
■山添村
●レベル２大雨注意報
■平群町
●レベル２大雨注意報
■三郷町
●レベル２大雨注意報
■斑鳩町
●レベル２大雨注意報
■安堵町
●レベル２大雨注意報
■川西町
●レベル２大雨注意報
■三宅町
●レベル２大雨注意報
■田原本町
●レベル２大雨注意報
■上牧町
●レベル２大雨注意報
■王寺町
●レベル２大雨注意報
■広陵町
●レベル２大雨注意報
■河合町
●レベル２大雨注意報