【レベル４土砂災害危険警報】奈良県・香芝市、葛城市、平群町などに発表 20:42時点
気象台は、26日午後8時42分に、レベル４土砂災害危険警報を香芝市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町などに発表しました。
北部では、土砂災害に厳重に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■奈良市西部
●レベル２土砂災害注意報
■奈良市東部
●レベル２土砂災害注意報
■大和郡山市
●レベル２土砂災害注意報
■天理市
●レベル２土砂災害注意報
■橿原市
●レベル２土砂災害注意報
■桜井市
●レベル２土砂災害注意報
■五條市北部
●レベル２土砂災害注意報
■五條市南部
●レベル２土砂災害注意報
■御所市
●レベル２土砂災害注意報
■生駒市
●レベル２土砂災害注意報
■香芝市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■葛城市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■宇陀市
●レベル２土砂災害注意報
■山添村
●レベル２土砂災害注意報
■平群町
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■三郷町
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■斑鳩町
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■高取町
●レベル２土砂災害注意報
■明日香村
●レベル２土砂災害注意報
■上牧町
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■王寺町
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■河合町
●レベル２土砂災害注意報
■吉野町
●レベル２土砂災害注意報
■大淀町
●レベル２土砂災害注意報
■下市町
●レベル２土砂災害注意報
■野迫川村
●レベル２土砂災害注意報
■十津川村
●レベル２土砂災害注意報