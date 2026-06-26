接近中の「ダブル台風」。27日（土）、関東に時間差で立て続けに直撃する見込みで、大雨や暴風に警戒が必要です。（「Nスタ」6月26日午後5時半ごろの放送より）

【CGで見る】2つの台風の進路図 27日（土）に関東直撃へ

「終日運休」の路線も…ダブル台風が交通へも影響

日比麻音子キャスター:

台風接近を前に、交通機関にも影響が出ています。

【「台風」公共交通機関への影響】

▼JR東海 東海道新幹線

急遽運転見合わせ、運休の可能性



▼JR東日本

「特急 踊り子」 静岡（伊豆方面）など終日運休

「特急 しおさい」（銚子方面）、「特急 わかしお」（房総方面）など終日運休





台風8号を追いかけるように7号が接近 ピークは「朝と夜」の2回

▼全日空羽田ー八丈島 6便欠航

森田正光 気象予報士：

台風8号は、27日の明け方には関東に接近しそうです。



26日午後3時現在の「台風8号」は、紀伊半島の南海上にあり、まだ離れてはいるのですが、時速50キロにスピードアップして進んでいますので、早めに影響が出そうです。



また、台風7号が8号を追いかけるようにやってくる見込みです。

27日午前7時には、台風8号が関東に接近して、朝は大変な雨になりそうです。台風8号が抜けたと思ったら、正午以降には7号の雨雲がやってきます。



全体的に当初の予想より早めに移動していますが、その分集中して強い雨になることが予想されます。

1日に約200ミリの雨が降ると災害が発生しやすいとされている中、この2日間で500ミリ近く降っている所もあります。



台風6号も大雨をもたらしましたが、今回も大雨に警戒が必要です。

大雨が降っている時には、水を出すことにも少し気をつけると良いのかなと思います。



というのも、お風呂の栓を抜いたり、シャワーを浴びたりすると、その水が下水に流れます。



多くの人が同じ行動をすると、大量の水が下水に流れ込むことになり、排水能力に負荷をかけてしまいますから、意識してみてください。

24時間で300ミリの予想 降水量200ミリ超えは「いつ災害が起きてもおかしくない」

日比キャスター：

24時間で予想される降水量は以下のようになっています。

【24時間予想降水量】※気象庁11時33分発表

・関東甲信

26日昼〜27日昼：150ミリ

27日昼〜28日昼：150ミリ



・東海

26日昼〜27日昼：300ミリ

27日昼〜28日昼：150ミリ



・近畿

26日昼〜27日昼：200ミリ

27日昼〜28日昼：100ミリ



・四国

26日昼〜27日昼：200ミリ



・九州南部

26日昼〜27日昼：120ミリ

森田正光 気象予報士：

東海で予想されている24時間降水量「300ミリ」は、前回の台風6号よりもすごいと思います。とにかく200ミリ以上降ったら、いつでも災害が起きる可能性があると頭に入れておいてください。

日比キャスター：

27日と28日の雨はどうなるでしょうか。

森田正光 気象予報士：

27日朝から降り始め、台風全体が抜ける夜にはおさまり、日曜日は天気が回復するところが多いと思います。



西日本は27日の午前中が特に雨量が多く、26日夜から27日午前にかけて雨が降る予想です。

もし停電したら？今からできる備え 水を冷凍して「熱中症対策」も

日比キャスター：

今後どういった対策が必要なのでしょうか。



防災システム研究所の山村武彦所長によると、▼スマホの充電、▼水をためて冷凍する、▼ガソリンを満タンにするなど、停電への対策ができるということです。

【停電 今からできる備え】※防災システム研究所 山村武彦 所長によると

▼スマホの充電

バッテリー節約のため節電モードに



▼水をためて冷凍

「熱中症対策」として、タオルに包み首の後ろや脇の下に添える



▼ガソリンを満タンに

車内で充電も可能