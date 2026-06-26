高橋海人の出演作で「好きなドラマ」ランキング！ 『だが、情熱はある』を大差で超える1位は？
King & Princeのメンバーとして、国民的な人気をほこるアイドルの高橋海人（※高は、はしごだか）さん。今回は、高橋さんがこれまで出演してきた「ドラマ」について、ランキングを作成しました。
All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「高橋海人さんの出演作」に関するアンケート調査を実施。高橋さんが出演したドラマに限定して、調査を行っています。
それでは、「高橋海人の出演作で好きなドラマ」ランキングの結果を見ていきましょう。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、2023年放送の『だが、情熱はある』（日本テレビ系）でした。
同作は、人気お笑いコンビ、オードリー・若林正恭さんと南海キャンディーズ・山里亮太さんの半生を描いた実話に基づくストーリーの作品。高橋さんは若林さんを演じ、SixTONESの森本慎太郎さんが山里さんを担当しダブル主演を果たしました。
ドラマの中では漫才シーンが何度も登場しましたが、高橋さんはテンポ感や細かい間のとり方なども完璧に仕上げ。しぐさや話し方までそっくりで、若林さんが憑依したような演技を披露しました。
回答者からは、「芸人の葛藤や成長という難しい題材を、深い感情表現で最後まで引き込まれるように演じていた」（30代女性／長崎県）、「芸人の世界観が知られてとてもおもしろかったです」（30代女性／愛知県）、「芸人役をストイックに演じていて印象に残った」（50代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、2021年放送の日曜劇場『ドラゴン桜 第2シリーズ』（TBS系）でした。
阿部寛さん主演で大ヒットした作品の続編で、高橋さんはTBS系の連続ドラマ初出演となり“東大専科”の生徒・瀬戸輝を担当。前作が大ヒットしたこともあり、高い注目を集めました。
瀬戸は、両親を早くに亡くし、店を切り盛りする姉と暮らすラーメン屋の生徒。生活が困窮する中で、主人公の桜木建二や仲間たちの助けを受け、前を向いて勉強する瀬戸を高橋さんが繊細に演じました。
回答者からは、「ストーリーが熱くておもしろく、海人くんの熱演も印象的だった」（40代女性／鹿児島県）、「家庭環境や能力ではなく、努力とコツを掴めば成績が伸びるという励みになるドラマ」（50代男性／沖縄県）、「努力して成長していく姿に共感でき、青春ドラマとしても楽しめた」（10代男性／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「高橋海人さんの出演作」に関するアンケート調査を実施。高橋さんが出演したドラマに限定して、調査を行っています。
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2位：『だが、情熱はある』（若林正恭）／68票
2位に選ばれたのは、2023年放送の『だが、情熱はある』（日本テレビ系）でした。
同作は、人気お笑いコンビ、オードリー・若林正恭さんと南海キャンディーズ・山里亮太さんの半生を描いた実話に基づくストーリーの作品。高橋さんは若林さんを演じ、SixTONESの森本慎太郎さんが山里さんを担当しダブル主演を果たしました。
ドラマの中では漫才シーンが何度も登場しましたが、高橋さんはテンポ感や細かい間のとり方なども完璧に仕上げ。しぐさや話し方までそっくりで、若林さんが憑依したような演技を披露しました。
回答者からは、「芸人の葛藤や成長という難しい題材を、深い感情表現で最後まで引き込まれるように演じていた」（30代女性／長崎県）、「芸人の世界観が知られてとてもおもしろかったです」（30代女性／愛知県）、「芸人役をストイックに演じていて印象に残った」（50代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位：『ドラゴン桜 第2シリーズ』（瀬戸輝）／115票
1位に選ばれたのは、2021年放送の日曜劇場『ドラゴン桜 第2シリーズ』（TBS系）でした。
阿部寛さん主演で大ヒットした作品の続編で、高橋さんはTBS系の連続ドラマ初出演となり“東大専科”の生徒・瀬戸輝を担当。前作が大ヒットしたこともあり、高い注目を集めました。
瀬戸は、両親を早くに亡くし、店を切り盛りする姉と暮らすラーメン屋の生徒。生活が困窮する中で、主人公の桜木建二や仲間たちの助けを受け、前を向いて勉強する瀬戸を高橋さんが繊細に演じました。
回答者からは、「ストーリーが熱くておもしろく、海人くんの熱演も印象的だった」（40代女性／鹿児島県）、「家庭環境や能力ではなく、努力とコツを掴めば成績が伸びるという励みになるドラマ」（50代男性／沖縄県）、「努力して成長していく姿に共感でき、青春ドラマとしても楽しめた」（10代男性／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)