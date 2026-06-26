日本レースクイーン大賞2022の新人部門グランプリを受賞し、「令和の文化財級ボディー」とも称される女優でグラビアモデルの七瀬ななさんの 1st写真集（撮影／中村和孝）が7月21日にリリースされます。七瀬さんが自身のSNSで写真集のタイトルと表紙を公開しました。



【写真】黒のドレス姿の七瀬ななさん。サイドが丸見えの大胆デザインです

「七瀬なな1st写真集『 みつめて。 』 表紙&タイトル解禁しました 7月26日 @渋谷 写真集お渡し会&握手会」の投稿に添えた写真は、七瀬さんが純白ビキニの肩ひもを外して、90センチの豊満バストをぎゅっとおさえる大胆カットです。表情と相まって、大人の色香を感じさせる一枚に仕上がっています。



フォロワーからは「すっごく素敵な表紙！！！！！ ななせちゃんらしい美しさとかわいさがほんとに素敵」「タイトル文字かわちい」「はい！全力で見つめます！」「ずっとみつめちゃいます＾＾」などのコメントが寄せられています。



現在は俳優として活動中の七瀬さんはその圧倒的なスタイルが、「令和の文化財級ボディ」と呼ばれ、これまでリリースするデジタル写真集がことごとく大ヒット。待望のファースト写真集の撮影の舞台は、タイ・サメット島とバンコク、そして彼女の故郷である福井県です。



サメット島では雄大な自然の中で開放感いっぱいに、バンコクではその美しさを全開に、さらに福井県ではちょっぴりセンチメンタルに。「令和の文化財級ボディ」が、水着ショットやセクシーなランジェリーショットはもちろん、過去最大の大胆な露出にも挑んだ意欲作に。どれも見た瞬間、その美しさ、艶っぽさに魅了されるはず。福井では、彼女自身の思い出の地で撮影し、普段は見せないほどの愛らしい素顔もたっぷりと披露。大人の気品あふれる姿と、少女を思わせるあどけない姿とのギャップも見どころです。



【七瀬ななさんプロフィール】

ななせ・なな 2000年1月27日生まれ、26歳 福井県出身 T166B90W58H88 2021年レースクイーンとして活動開始。2022年日本レースクイーン大賞で新人部門グランプリ。2025年にはレースクイーンを卒業し、俳優業に挑戦。