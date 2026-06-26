【ひらがなクイズ】3つの空欄を埋めよう！ 共通するひらがな2文字、すぐ分かる？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、勇敢な装備、衣服や室内装飾の扱い方、そして地面を掘り起こす器具という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ぎ
□□し
□□はし
ヒント：物語の主人公などが手に構える、鋭い刃を持つ戦闘用の道具。物を上からひもなどで留めて宙に浮かすこと。そして、先端が尖った頑丈な金属がついており、工事現場などで使用される道具を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つる」を入れると、次のようになります。
つるぎ（剣）
つるし（吊るし）
つるはし（ツルハシ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、歴史や物語で英雄が携える特別な武具の名称から、生活雑貨や意匠を空中にとどめる配置の方法、さらには作業現場で大活躍する道具までを網羅しました。日常生活で耳にする言葉から少し専門的な言葉まで、共通の音でつながる発見を楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、勇敢な装備、衣服や室内装飾の扱い方、そして地面を掘り起こす器具という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ぎ
□□し
□□はし
ヒント：物語の主人公などが手に構える、鋭い刃を持つ戦闘用の道具。物を上からひもなどで留めて宙に浮かすこと。そして、先端が尖った頑丈な金属がついており、工事現場などで使用される道具を思い浮かべてみてください。
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正解：つる正解は「つる」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つる」を入れると、次のようになります。
つるぎ（剣）
つるし（吊るし）
つるはし（ツルハシ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、歴史や物語で英雄が携える特別な武具の名称から、生活雑貨や意匠を空中にとどめる配置の方法、さらには作業現場で大活躍する道具までを網羅しました。日常生活で耳にする言葉から少し専門的な言葉まで、共通の音でつながる発見を楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)