名古屋市中村区に2026年1月にオープンした『episode.0（エピソードゼロ）』。ここで食べられるのが、そば粉の絶品クレープです。



一番人気は「シュガーバター」で、中にはそばの実のパウダーに実を煎ったものが入っていて、そばの風味が贅沢に感じられる一品です。

他にも、レタスやベーコンなどが入った食事系クレープもあります。





そば粉スイーツは、フランスではガレットのスタイルが有名ですが、この店では日本人になじみのあるクレープとして提供しています。オーナーの熊谷さん：「他のガレットよりも、そばの味や香りをつけたくて。そばの実とパウダーを入れるだけで、そばの味と香りはぐっと上がるので、皆さんに喜んでいただけます。実家がおそば屋さんで、お兄ちゃんが跡を継いでいるんですけど」

店の裏にある創業61年の老舗そば処が実家で、そば粉のおいしさを知り尽くしているからこそできたお店です。店先には、そば粉の産地も書いてあります。



オーナーの熊谷さん：

「父が季節によっておいしいそば粉を選んでいるので、私も同じそば粉を使っていることを知っていただきたいなと思って」

実家のそば屋さんと同じ、自家製紛の新鮮なそば粉を使用。父親と試行錯誤し、メニュー開発すること2年。作った生地はそばの風味をより際立たせるため、2日寝かせています。



オーナーの熊谷さん：

「こだわった国産のそば粉を使っていることを皆さんに知っていただきたい。地域の皆さまに来ていただけるような場所にしていきたいですね」