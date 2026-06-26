定数“4割削減”で揺れた市議会 16人→10人案は反対多数で“否決” 議案提出した議員は｢コミュニケーション尽くせず…｣ 岐阜・美濃加茂市
6月26日、岐阜県の美濃加茂市議会で、議員の数を大幅に減らす条例案の採決が行われました。賛否が真っ向から対立した議論の行方は。
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（柳瀬晴貴記者）
「定数4割削減。実現すれば、議会の形は大きく変わります。賛否が分かれる中、どんな議論が交わされるのでしょうか」
議員の数を16人から10人に減らす定数削減案が出された、岐阜県の美濃加茂市議会。
（議案を提出 出口峻佑議員 6月5日）
「これからの時代の民主主義と地方自治のあり方を抜本的に見直す」
“定数4割削減” きっかけは市長の問題提起
美濃加茂市議会の議員報酬は、月額36万2000円。岐阜県内の市議会議員の平均を2万円あまり下回っています。定数の4割削減という、全国的にも踏み込んだ提案。そもそもの発端は市長でした。
（美濃加茂市 藤井浩人市長 ことし3月）
「議会のプロフェッショナル化を実現することを念頭に、定数削減を提案した次第です」
前回の市長選で、定数削減を含めた議会改革を公約に掲げた藤井市長。市長に議員定数を変える権限はありませんが、この問題提起に賛同した若手議員3人が今回、定数削減案を提出したのです。
若手議員の提案にベテラン議員は…
しかし、ベテラン議員からは疑問の声が…
（反対派 山田栄議員）
「急激な変化は、私たち市議会が混乱します。市民の意見を十二分に聞いておりません」
（反対派 柘植宏一議員）
「10人の数量的根拠を示してくだい」
（議案を提出 出口議員）
「委員会機能を担保する最低限の人数であること。少数精鋭の議会を目指す趣旨に、最も沿っている数字であること」
さらに、議員全員が出席した非公式の会議では…
（ベテラン市議）
「10人になれば議員の質が向上すると言うが、活動を否定されているようで非常に残念」
採決の結果は、「賛成3」「反対12」で否決
そして、迎えた26日の採決。
（議長）
「”否決“とすることが可決されました」
定数削減案は、「賛成3」「反対12」で否決。提案した3人以外に賛成に回った議員はいませんでした。
（出口議員）
「ご理解いただくためのコミュニケーションを、説明の仕方含めて十分に尽くせなかった」
議論の発端となった藤井市長は…
（藤井市長）
「一番大事なのは、議会での議論を見た市民がどれだけ納得しているか。これを見極めていかなければいけないと思っている」
条例案は否決されましたが、地方議会のあり方を問う議論は、これからも続いていきます。