スウェーデンも突破

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦し、1-1で引き分けた。同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。次戦は中3日で、C組1位突破のブラジルと対戦する。

何位で突破しても、F組勢には決勝トーナメント1回戦から茨の道が待ち受けていた。F組を1位通過したオランダは前回大会4強のC組2位モロッコと対戦する。3位通過となったスウェーデンの相手は決まっていないが、優勝候補フランスと怪物ハーランド擁するノルウェーによるI組最終戦の勝者と対戦する可能性が高い。いずれにしても強敵が待っている。

その避けられない運命に海外記者も同情している。スウェーデンのストックホルムを拠点に欧州サッカーを取材するシアボッシュ・ファラーヒ記者はXを更新。日本―スウェーデン戦の結果を受けて「グループFは狂気の引きだなぁ。1位がモロッコ、2位がブラジル、3位がフランスと対戦することになるなんてどういう意味だよ。これはちょっと馬鹿げてるよ」と投稿した。



（THE ANSWER編集部）