声優・伊藤彩沙の写真集「アヤサージュ」が、6月24日に発売された。

「伊藤彩沙 写真集 アヤサージュ」©KADOKAWA / 中村和孝

「伊藤彩沙 写真集 アヤサージュ」©KADOKAWA / 中村和孝

伊藤彩沙は、『BanG Dream!』シリーズ（市ヶ谷有咲役）、『メダリスト』（鹿本すず役）、『ウマ娘 プリティーダービー』（ヴィブロス役）、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』（花柳香子役）など数多くの作品に出演する声優。

シンガポールとインドネシア・ビンタン島で撮影された本作は、前作「HONEY」で見せた等身大の愛らしさから一歩進み、20代ラストというタイミングだからこそ切り取れた新たな表情が詰め込まれている。大人になったからこそ生まれる余裕や色気の中に、彼女らしいチャーミングさや柔らかさが残っている。

本作に向けて撮影の約2か月前から始動したボディメイクにより、健康的で程よくメリハリのあるラインで美しく整えられたスタイルが印象的な一冊となっている。

伊藤彩沙 コメント

3冊目の写真集ということで、撮影に向けてボディメイクを頑張ったり、今の私が一番表現したい「オトナカワイイ」魅力を追求したりと、こだわりをたっぷり詰め込みました。

少し背伸びをした表情から、素の自分まで、20代ラストの伊藤彩沙の挑戦をぜひ受け取っていただけたらうれしいです。

＜プロフィール＞

いとう・あやさ

8月17日生まれ、京都府出身。2013年に声優デビュー。これまでに『BanG Dream!』シリーズ（市ヶ谷有咲役）、『メダリスト』（鹿本すず役）、『ウマ娘 プリティーダービー』（ヴィブロス役）、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』（花柳香子役）など数多くの作品に出演している。

X：https://x.com/ayasa_ito

Instagram：https://www.instagram.com/ayasacream

書誌情報

「伊藤彩沙 写真集 アヤサージュ」

発売日：2026年6月24日（水）

定価：3,960円（本体3,600円＋税）

仕様：A4変形・112P

撮影：中村和孝

発売・発行：KADOKAWA

©KADOKAWA / 中村和孝

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