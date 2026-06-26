10月12日に公開される深堀未来（BALLISTIK BOYZ）と木津つばさのW主演映画『デス≠キル／ゲーム』のエンディング主題歌がGirls²の新曲「Nocturne」に決定し、あわせて楽曲入りの本予告が公開された。

参考：BALLISTIK BOYZ 深堀未来と木津つばさが映画初主演 『デス≠キル／ゲーム』10月2日公開へ

本作は、借金、不祥事、孤独など、現代社会の歪みの中で居場所を失った者たちが、自らの命と引き換えに巨額の賞金を狙う残酷な「死のデスゲーム」に挑むソリッドシチュエーションスリラー。

脚本は『僕の大好きな妻！』（東海テレビ・フジテレビ系）の池谷雅生が手がけ、監督は『最近、よく死んでます』の金本真吾が務めた。

舞台は、外界から遮断された不気味な廃校。ルールは至ってシンプル。襲い来る謎の殺人鬼「モンスター」から逃げ延び、課せられた試練をクリアすること。しかし、その過程で突きつけられるのは、仲間を裏切らなければ生き残れないという非情な選択の連続だった。

W主演を務めるのは、BALLISTIK BOYZの深堀と、舞台『東京リベンジャーズ』や舞台『Dr.STONE』などで主演を務める木津。2人はともに本作が映画初主演となる。

エンディング主題歌であるGirls²の新曲「Nocturne」は、静寂をまとった幻想的なサウンドに乗せて、不安や孤独、葛藤と向き合いながらも前を向こうとする想いを描いたエモーショナルなバラードに仕上がっている。本作に出演もしているGirls²の山口綺羅は「作品の持つ緊張感や、予測できない展開の中にある登場人物たちの葛藤や想いを感じながら、楽曲にも世界観を込めました」とコメントしている。

あわせて公開された本予告では、不穏な空気が漂うなか、賞金1億円をかけて集められた参加者たちが映し出される。それぞれが事情を抱えながら挑む、死と隣り合わせの過酷なゲーム。その全貌の一端が、「Nocturne」の歌声とともに明らかに。極限状態に追い込まれた参加者たちの葛藤や駆け引き、命を懸けたゲームの過酷な実態が次々と映し出されていく。

山口綺羅（Girls²） コメントこの度、映画『デス≠キル／ゲーム』のエンディング主題歌を担当させていただくことになり、とても光栄に思っています。作品の持つ緊張感や、予測できない展開の中にある登場人物たちの葛藤や想いを感じながら、楽曲にも世界観を込めました。映画を観終わった後も、曲を聴くことで物語の余韻や感情が蘇るような一曲になってくれたら嬉しいです!!ぜひ映画と合わせて楽しんでいただけたらと思います!!作品と共に、たくさんの方の心に届きますように。（文＝リアルサウンド編集部）