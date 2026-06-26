FC東京、セルティックからレンタル加入中のDF稲村隼翔を完全移籍で獲得「東京の歴史の一部になれるように」
FC東京は26日、セルティックから期限付き移籍加入しているDF稲村隼翔(24)が完全移籍加入に切り替わることを発表した。
稲村は東洋大からアルビレックス新潟に進んで昨年7月にセルティックへ移籍。ただスコットランドでは出場機会を得られず、今季はFC東京に期限付き移籍加入していた。稲村はクラブを通じて以下のようにコメントしている。
「完全移籍で加入することになり、来シーズン以降もFC東京でプレーさせていただくことになりました。東京の歴史の一部になれるように覚悟をもって戦います。この青赤のユニフォームを着られる喜びを感じながら積み上げていけば、必ず目標を達成できると信じています。優勝しましょう」
稲村は東洋大からアルビレックス新潟に進んで昨年7月にセルティックへ移籍。ただスコットランドでは出場機会を得られず、今季はFC東京に期限付き移籍加入していた。稲村はクラブを通じて以下のようにコメントしている。
「完全移籍で加入することになり、来シーズン以降もFC東京でプレーさせていただくことになりました。東京の歴史の一部になれるように覚悟をもって戦います。この青赤のユニフォームを着られる喜びを感じながら積み上げていけば、必ず目標を達成できると信じています。優勝しましょう」