ノースリーブが似合わないと思ってない？40代・50代が見直したい“肩まわりの見せ方”
涼しく快適なノースリーブのアイテムについて、「肩や二の腕が気になって着られない」「なんだかしっくりこない」と感じている人は少なくないでしょう。でも実際のところは「ノースリーブが似合わない」わけではないかもしれません。大人世代のノースリーブは、隠すことよりも、肩から首にかけてのラインをきれいに見せることがポイントになります。
二の腕より“肩のライン”が印象を左右する
ノースリーブというと二の腕ばかり気になりがちですが、実は印象を左右するのは肩のライン。肩幅が狭く見えるデザインやアームホールが大きく開いたデザインは、腕まわりを強調して見せてしまうことがあります。
大人世代は“肩先を覆う”を意識
ノースリーブ選びで意識したいのが肩先の見え方。肩幅が少し広めに取られたデザインは、肌見せが程よくなり、ノースリーブでも取り入れやすいのが魅力です。
また、アームホールが開きすぎていないものを選ぶことで、１枚でも安心感のある着こなしに仕上がります。「二の腕を隠す」ことだけに意識を向けるのではなく、「肩をどう見せるか」に目を向けるましょう。
“構築的なデザイン”と“落ち感素材”の２つがキーワード
肩まわりをきれいに見せる方法はひとつではありません。肩先を自然に覆う構築的なデザインは、肩のラインを整えながらシャープな印象を演出してくれます。
一方で、落ち感のある素材やドレープ感のあるデザインは、肩まわりに抜け感が生まれ、やわらかな印象に仕上がります。どちらも肩から首にかけてのラインを美しく見せてくれるため、自分のなりたい雰囲気に合わせて選ぶのがおすすめです。
「ノースリーブが似合わない」と感じる時に見直したいのは肩まわりのデザイン。肩幅や肩先の見え方を少し意識するだけで、同じノースリーブでも印象は大きく変わります。今季は二の腕を隠すことばかりに目を向けるのではなく、肩から首にかけてのラインに注目して選んでみてくださいね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は2026年夏のファッショントレンドおよび一般的なスタイリング知見を参考に、編集部にて構成しています
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