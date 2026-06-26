【射手座】週間タロット占い《来週：2026年6月29日〜7月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月29日〜7月5日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月22日〜6月28日｜総合運＆恋愛運TOP３
『本音を隠していくでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
表向きに見せる顔と本音が全然違うようです。まだまだ思い通りにしていきたいことが沢山あるでしょう。頭の中で細かい計算をいつもしています。仕事や公の場では、あえて自分を低く見せたキャラクターで周囲にアピールしていきます。
あえて舐められてしまうこともあるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
自信や覚悟が備わっています。相手が他の人に興味を持たれていたりしても、ある程度は動揺せずにいられるようです。不満と上手く向き合っていけるでしょう。シングルの方は、言葉の使い方が上手な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもより心を許してくれるようになります。
｜時期｜
6月30日 約束をする ／ 7月4日 丸く収める
｜ラッキーアイテム｜
充電器
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞