■台風7号(メーカラー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月26日18時50分発表 気象庁

26日18時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 奄美市の西約100km

中心位置 北緯28度20分 (28.3度)

東経128度30分 (128.5度)

進行方向、速さ 北東 20 km/h (11 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

15m/s以上の強風域 全域 330 km (180 NM)

26日19時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 奄美市の西約80km

中心位置 北緯28度25分 (28.4度)

東経128度40分 (128.7度)

進行方向、速さ 北東 20 km/h (11 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

15m/s以上の強風域 全域 330 km (180 NM)

27日6時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 宮崎市の南南東約160km

予報円の中心 北緯30度35分 (30.6度)

東経132度10分 (132.2度)

進行方向、速さ 北東 35 km/h (20 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

27日18時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 御前崎の南約90km

予報円の中心 北緯33度50分 (33.8度)

東経138度00分 (138.0度)

進行方向、速さ 東北東 55 km/h (29 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

28日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本のはるか東

予報円の中心 北緯38度25分 (38.4度)

東経154度25分 (154.4度)

進行方向、速さ 東北東 70 km/h (39 kt)

中心気圧 996 hPa

最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)

■日本列島への影響は

台風第７号は、南西諸島にかなり接近しており、２７日に西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みです。また、２７日午前中には台風第８号が東日本太平洋側にかなり接近し、上陸する可能性もあります。東日本太平洋側を中心に西日本太平洋側でも、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

［気象概況］

前線が、西日本から東日本の太平洋沿岸を通って、日本の東にのびており、活動が活発となっています。

台風第７号は、２６日１６時には奄美市の西にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルとなっています。



台風第７号は、南西諸島にかなり接近しています。台風第７号は、今後次第に進路を東よりに変えながら速度を上げ、２７日には西日本から東日本の太平洋側に接近するでしょう。また、台風第８号は、日本の南を北上しています。台風第８号は、２７日午前中には東日本太平洋側にかなり接近し、上陸する可能性もあります。その後、２つの台風は、日本の東で温帯低気圧に変わるでしょう。

台風第７号と台風第８号が持ち込む暖かく湿った空気の影響や、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、引き続き２７日にかけて、前線の活動は活発で、西日本から東日本の太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

東日本太平洋側を中心に、西日本や北日本の太平洋側でも激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。

２６日１８時から２７日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １００ミリ

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 ３５０ミリ

近畿地方 ２００ミリ

四国地方 １８０ミリ

九州南部 １２０ミリ

その後、２７日１８時から２８日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １００ミリ

■風・波の予想は



［風の予想］

南西諸島、西日本太平洋側と東日本太平洋側では、非常に強い風が吹くでしょう。

２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 ２０メートル（３０メートル）

２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東甲信地方 ２５メートル（３５メートル）

東海地方 ２５メートル（３５メートル）

近畿地方 ２３メートル（３５メートル）

四国地方 ２３メートル（３５メートル）

九州南部 ２０メートル（３０メートル）



［波の予想］

南西諸島、西日本太平洋側と東日本太平洋側では、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

２６日に予想される波の高さ

奄美地方 ６メートル うねりを伴う

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う

２７日に予想される波の高さ

奄美地方 ５メートル うねりを伴う

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う

関東甲信地方 ６メートル うねりを伴う

東海地方 ６メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

四国地方 ５メートル うねりを伴う

九州南部 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

東日本太平洋側を中心に西日本太平洋側でも２７日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東日本太平洋側を中心に２７日は、暴風やうねりを伴う高波に警戒してください。南西諸島でも２６日は、うねりを伴う高波に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■台風8号(ヒーゴス)

2026年6月26日19時5分発表 気象庁

26日18時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 日本の南

中心位置 北緯29度35分 (29.6度)

東経134度35分 (134.6度)

進行方向、速さ 北 55 km/h (29 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

15m/s以上の強風域 東側 220 km (120 NM)

西側 110 km (60 NM)

27日6時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 横浜市の南約30km

予報円の中心 北緯35度05分 (35.1度)

東経139度40分 (139.7度)

進行方向、速さ 北東 65 km/h (35 kt)

中心気圧 996 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 85 km (45 NM)

27日18時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯38度55分 (38.9度)

東経149度00分 (149.0度)

進行方向、速さ 東北東 80 km/h (42 kt)

中心気圧 996 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 120 km (65 NM)

■そもそも台風とは？

熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼びますが、このうち北西太平洋（赤道より北で東経180度より西の領域）または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速（10分間平均）がおよそ17 m/s（34ノット、風力8）以上のものを「台風」と呼びます。

台風は、通常東風が吹いている低緯度では西に移動し、太平洋高気圧のまわりを北上して中・高緯度に達すると、上空の強い西風（偏西風）により速い速度で北東へ進むなど、上空の風や台風周辺の気圧配置の影響を受けて動きます。また、台風は地球の自転の影響で北～北西へ向かう性質を持っています。

台風は暖かい海面から供給された水蒸気が凝結して雲粒になるときに放出される熱をエネルギーとして発達します。しかし、移動する際に海面や地上との摩擦により絶えずエネルギーを失っており、仮にエネルギーの供給がなくなれば2～3日で消滅してしまいます。また、日本付近に接近すると上空に寒気が流れ込むようになり、次第に台風本来の性質を失って「温帯低気圧」に変わります。あるいは、熱エネルギーの供給が少なくなり衰えて「熱帯低気圧」に変わることもあります。上陸した台風が急速に衰えるのは水蒸気の供給が絶たれ、さらに陸地の摩擦によりエネルギーが失われるからです。

※気象庁より

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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