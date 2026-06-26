長崎港で初めての取り組みです。

船員を目指す学生を対象にナフサなどの石油製品を運ぶタンカーの見学会が行われました。

（説明者）

「タンカーはバルブ操作が多い船。中に石油製品が入り各配管を通って陸にあげる作業がある」

長崎港にやってきたのはガソリンやナフサを運ぶ『白油タンカー』。

2000キロリットル型で、自動車4万台分の燃料タンクを満タンにできる量を運べるといいます。

ホルムズ海峡の事実上の封鎖で注目される石油輸送。

船員の募集につなげようと、船の運航事業者でつくる団体が開いた見学会には、南島原市の国立口之津海上技術学校の学生84人が参加しました。

（説明者）

「(船は)危ないと思っても、車と比べると舵がかかりにくい。なのでレーダーを使って操船することが大事」

学生たちは機関室やブリッジ、船員の生活スペースなどを見学し、将来へのイメージを膨らませていました。

（参加者）

「実際に実物を見て、授業で習ったものがこれなんだなという感じで、ためになった」

見学会は今後も全国各地で行われるということです。