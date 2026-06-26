本日の【上場来高値更新】 大気社、サクシードなど20銘柄
本日の日経平均株価は、国内外でAI・半導体関連株が軒並み急落し、前日比3005円安の6万9360円と大幅に反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は20社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、みずほ証券が目標株価を2750円→5400円に増額した大気社 <1979> [東証Ｐ]など。そのほか、サクシード <9256> [東証Ｇ]は4日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2961> 日本調理機 東Ｓ 金属製品
<2962> テクニスコ 東Ｓ 金属製品
<3544> サツドラＨＤ 東Ｓ 小売業
<4021> 日産化 東Ｐ 化学
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<4992> 北興化 東Ｓ 化学
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<9256> サクシード 東Ｇ サービス業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、みずほ証券が目標株価を2750円→5400円に増額した大気社 <1979> [東証Ｐ]など。そのほか、サクシード <9256> [東証Ｇ]は4日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2961> 日本調理機 東Ｓ 金属製品
<2962> テクニスコ 東Ｓ 金属製品
<3544> サツドラＨＤ 東Ｓ 小売業
<4021> 日産化 東Ｐ 化学
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<4992> 北興化 東Ｓ 化学
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<9256> サクシード 東Ｇ サービス業
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