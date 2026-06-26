本日の【上場来高値更新】 大気社、サクシードなど20銘柄 本日の【上場来高値更新】 大気社、サクシードなど20銘柄

本日の日経平均株価は、国内外でAI・半導体関連株が軒並み急落し、前日比3005円安の6万9360円と大幅に反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は20社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、みずほ証券が目標株価を2750円→5400円に増額した大気社 <1979> [東証Ｐ]など。そのほか、サクシード <9256> [東証Ｇ]は4日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1941> 中電工 東Ｐ 建設業

<1979> 大気社 東Ｐ 建設業

<2961> 日本調理機 東Ｓ 金属製品

<2962> テクニスコ 東Ｓ 金属製品

<3544> サツドラＨＤ 東Ｓ 小売業



<4021> 日産化 東Ｐ 化学

<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学

<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学

<4992> 北興化 東Ｓ 化学

<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品



<6327> 北川精機 東Ｓ 機械

<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器

<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器

<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業

<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業



<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器

<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器

<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学

<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業

<9256> サクシード 東Ｇ サービス業



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