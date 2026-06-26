　本日の日経平均株価は、国内外でAI・半導体関連株が軒並み急落し、前日比3005円安の6万9360円と大幅に反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は20社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、みずほ証券が目標株価を2750円→5400円に増額した大気社 <1979> [東証Ｐ]など。そのほか、サクシード <9256> [東証Ｇ]は4日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<2961> 日本調理機　　東Ｓ　金属製品
<2962> テクニスコ　　東Ｓ　金属製品
<3544> サツドラＨＤ　東Ｓ　小売業

<4021> 日産化　　　　東Ｐ　化学
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4975> ＪＣＵ　　　　東Ｐ　化学
<4992> 北興化　　　　東Ｓ　化学
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<6327> 北川精機　　　東Ｓ　機械
<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6752> パナＨＤ　　　東Ｐ　電気機器
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7460> ヤギ　　　　　東Ｓ　卸売業

<7735> スクリン　　　東Ｐ　電気機器
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<7970> 信越ポリ　　　東Ｐ　化学
<8366> 滋賀銀　　　　東Ｐ　銀行業
<9256> サクシード　　東Ｇ　サービス業

株探ニュース