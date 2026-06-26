◇ファーム交流戦 ソフトバンク―オイシックス（2026年6月26日 タマスタ筑後）

ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が、オイシックスとのファーム・リーグ交流戦で先制の2ランを放った。

「小久保監督からも“生まれ変わるくらいのつもりで”という言葉をもらっているので。志もそうですしフィジカル面とかも含めて、しっかり極めにいきたいなと思います」

0―0の初回2死二塁、先発・高野の129キロのフォークをはじき返し、左翼手の頭上を大きく超えた。2試合連続の一発にも、山川は冷静な表情でダイヤモンドを一周した。

1日に登録抹消された際、小久保裕紀監督（54）から「生まれ変わるくらいのつもりで」と伝えられた。打撃フォームでは足の上げ方などを変え、用具ではバットを20グラム軽くするなど、「ガラッと変えないといけない」と幅広く新たな試みに挑戦している。抹消後には2軍戦に15試合出場し、43打数11安打、打率・256。試行錯誤を続けながら打席に立っている。

今季1軍戦には46試合に出場して打率・175、9本塁打、25打点と苦しんでいた。しかし小久保監督は「優勝するためにはあの爆発力は必要」と明言。パワーアップして1軍に戻るため、全ての精度を高めていく。