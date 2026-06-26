実業家・溝口勇児氏（41）が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）にある呼びかけをした。

三崎氏はYouTube番組「REAL VALUE」でチェアマンを務めていたが、#72からは出演していない。また、今までは三崎氏と実業家・堀江貴文氏のYouTubeチャンネルでアップされていたが、三崎氏から変更され溝口氏のチャンネルで配信されることも告知された。

19日の配信で「溝口さんから離れた感じですか?」と質問されると、三崎氏は「内容証明を送りました」とまさかの回答。また「きっと裁判になる。いつか話せるときがきたら、全部話します」と詳細は語らなかった。その後、溝口氏とX上で“バチバチ”の言い争いを続けていたが、26日になると「【覚悟】全て話します。ネットを騒がせている件の真相を。劇場ではありません」というタイトルで、同日午後10時からのライブ配信を予告していた。

この件について、溝口氏は「配信で一方的に話すくらいなら、おれを呼んで面と向かって話そうよ。指定された場所ならどこへでも行く。王子に後ろめたいことがないなら、おれが反論できる場で話したほうが、見ている人にとってもフェアじゃない？おれに対して好きなだけ質問してくれていいし、反論してくれても構わない」と呼びかけていた。