すべての企業や店舗などが、働く人に支払わなくてはならない最低限の時給＝最低賃金の目安について、26日、厚生労働省の「中央最低賃金審議会」で議論が始まりました。昨年度は、改定された最低賃金が適用される「発効日」が数ヶ月遅れる県があったことなどから、この審議会は「発効日」を遅くする場合には明確な理由を示すべき、などとする報告書を23日に公表しました。

厚生労働省の「中央最低賃金審議会」は最低賃金の目安を7月末にまとめる見込みで、その後、都道府県ごとに引き上げ額と、それを適用する発効日を決定します。

発効日は、最低賃金法で「公示日から起算して30日を経過した日から」とされていますが、遅らせることも可能です。

2025年度は、地域によって最低賃金の発効日に大きなばらつきがあったほか、賃金額の大幅な引き上げがあった11県で発効日が例年に比べ後ろ倒しされる傾向がみられたということです。

最も遅かったのは秋田県の2025年3月31日で、労働組合全労連によりますと、発効日が大幅に遅れたために本来得られたはずの収入より少なくなったなど県民に影響が出たということです。

発効日を遅らせる背景について、報告書では、最低賃金をめぐって労働側と使用者（企業）側が交渉する中で、発効日が引き上げ額の「交渉材料」となっていることを課題にあげ、「大幅な引き上げ額を確保するための過度な交渉材料とするべきではない」と明記しました。

また、発効日を遅らせる場合には、各都道府県の審議会で十分に議論し、その必要性について広く理解が得られる理由をもって遅らせるよう方向性を示しています。

企業の賃上げの準備期間を確保するために発効日を遅らせる場合には、賃金原資の確保や給与規程の見直しなどの具体的な理由とそれに必要な期間について公労使間で十分に議論した上で決定してほしいとしています。