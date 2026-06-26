SiM、オープニングテーマ「FREEZE ME UP」を書き下ろしたTVアニメ『BLACK TORCH』ノンクレジット映像公開
SiMがオープニングテーマ「FREEZE ME UP」を書き下ろしたTVアニメ『BLACK TORCH』のノンクレジットオープニング映像が公開された。
7月4日からの放送が迫るTVアニメ『BLACK TORCH』。初回放送に先駆け、ノンクレジットオープニング映像が公開された。
それぞれの想いを胸に戦いに身を投じる弐郎、羅睺をはじめとした《黒の灯火（ブラックトーチ）》のメンバーの姿に加え、天鬼・咬牙を筆頭に物ノ怪の面々も次々と登場するほか、本作の見どころの一つである迫力のバトルシーンも贅沢に凝縮された、熱くスタイリッシュな映像となっている。
なお、9月から始まる＜HOOMAN AFTER ALL WORLD TOUR＞の前哨戦となる国内ツアー＜”HOOMAN AFTER ALL WORLD TOUR” -KiCK OFF SHOWS-＞のオフィシャル最終先行もスタートしている。
TVアニメ『BLACK TORCH』[放送情報]
2026年7月4日（土）よりTOKYO MXほか各局にて放送開始
各配信プラットフォームにて地上波同時配信
TOKYO MX：7月4日（土）から 毎週土曜 22:00-22:30
サンテレビ：7月4日（土）から 毎週土曜 22:30-23:00
テレビ愛知：7月4日（土）から 毎週土曜 25:55-26:25
RKB 毎日放送：7月4日（土）から 毎週土曜 26:30-27:00
北海道テレビ放送：7月4日（土）から 毎週土曜 26:35-27:05
BS11：7月4日（土）から 毎週土曜 22:30-23:00
※放送・配信時間は変更になる場合がございます。
[INTRODUCTION＞
忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。
一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。
その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？
そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。
そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。
羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは──！？
物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕──！！！
[CAST]
我妻弐郎：鈴木崚汰
羅睺：上田燿司
鬼子母神一華：千本木彩花
桐原零司：榎木淳弥
司場涼介：諏訪部順一
宇佐美花：上田麗奈
天鬼：森川智之
咬牙：岡本信彦
我妻寿正：辻 親八
久澄陶子：甲斐田裕子
時枝蛮十郎：大塚芳忠
[STAFF]
原作：タカキツヨシ（集英社刊）
監督：馬引 圭
キャラクターデザイン：鈴木 豪
シリーズ構成・脚本：市川十億衛門
サブキャラクターデザイン：中村ユミ、鈴木政彦、木下真梨子
デザインワークス：菊池隼也
美術監督：高橋佐知、今泉聖子
色彩設計：のぼりはるこ
CG ディレクター：内藤博高
撮影監督：山本 聖
編集：吉武将人
音響監督：高寺たけし
音響効果：山谷尚人
音楽：やまだ豊
アニメーション制作：100studio
[オープニングテーマ]
SiM 「FREEZE ME UP」
[エンディングテーマ]
I Don’t Like Mondays. 「Groooovy」
[公式サイト・公式 SNS]
【国内向け】
公式サイト：https://blacktorch-anime.com/
公式 X（旧: Twitter）：@BlackTorchAnime（https://x.com/blacktorchanime）
公式 Instagram：https://www.instagram.com/blacktorchanime/
▼推奨ハッシュタグ：#BLACKTORCH
【海外向け】
公式サイト：https://blacktorch-anime.com/en/
公式 X（旧: Twitter）：@BlackTorch_EN（https://x.com/blacktorch_en）
公式 Instagram：https://www.instagram.com/blacktorch_en/
[原作情報]
原作コミックス 1〜5巻好評発売中
▼原作コミックス試し読み
https://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08881097881097315501
▼コミックス情報
https://www.s-manga.net/search/search.html?seriesid=51057
©タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH 製作委員会
7th Full Album『HOOMAN AFTER ALL』
2026年9月2日（水）リリース
Pre-add/Pre-saveはこちらから：https://sim.lnk.to/HOOMANAFTERALL
収録曲
1.FiVE TiMES DEAD (by my wallet)
2.BLiNDEYES feat. Yukina from 花冷え。
3.DALALA
4.HOLD MY BEER
5.Karen’s Son
6.The Sniffing Cats Ska feat. HEY-SMITH
7.HOOMAN AFTER ALL
8.GHOST iN TOKYO
9.ZiON feat. Masato from coldrain
10.BLACK SUBMARiNE
11.FREEZE ME UP
12.Sailing On
＜THE EXPERiMENT TOUR 2026＞
4月20日(月) 静岡・浜松窓枠 19:00/19:30
4月22日(水) 兵庫・神戸太陽と虎 19:00/19:30
4月27日(月) 愛媛・松山W STUDIO RED 19:00/19:30
4月29日(水・祝) 鹿児島・鹿児島CAPARVO HALL 19:00/19:30
4月30日(木) 佐賀・佐賀GEILS 19:00/19:30
5月7日(木) 埼玉・HEAVEN’S ROCK熊谷VJ-1 19:00/19:30
5月11日(月) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA 19:00/19:30
6月12日(金) 滋賀・滋賀U☆STONE 19:00/19:30
6月16日(火) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM 19:00/19:30
6月18日(木) 広島・広島クラブクアトロ 19:00/19:30
6月22日(月) 香川・高松festhalle 19:00/19:30
6月23日(火) 京都・KYOTO MUSE 19:00/19:30
6月25日(木) 石川・金沢EIGHT HALL 19:00/19:30
7月1日(水) 岐阜・岐阜club-G 19:00/19:30
7月3日(金) 福井・福井SNOT 19:00/19:30
7月8日(水) 北海道・札幌ペニーレーン24 19:00/19:30
7月10日(金) 北海道・苫小牧ELL CUBE 19:00/19:30
7月12日(日) 青森・八戸For me 19:00/19:30
7月14日(火) 秋田・秋田CLUB SWINDLE 19:00/19:30
7月15日(水) 岩手・盛岡club Change WAVE 19:00/19:30
7月17日(金) 福島・郡山Hipshot Japan 19:00/19:30
7月28日(火) 富山・富山SOUL POWER 19:00/19:30
7月30日(木) 長野・長野CLUB JUNK BOX 19:00/19:30
8月3日(月) 東京・Spotify O-EAST 18:30/19:30
チケット一般発売中
SiM主催イベント＜WiLDCARD VOL.3＞
8月4日(火) 東京・Spotify O-EAST
出演：SiM 他
https://sxixm.com/news/detail/1530
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