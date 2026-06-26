TVアニメ『BLACK TORCH』

[放送情報]2026年7月4日（土）よりTOKYO MXほか各局にて放送開始各配信プラットフォームにて地上波同時配信TOKYO MX：7月4日（土）から 毎週土曜 22:00-22:30サンテレビ：7月4日（土）から 毎週土曜 22:30-23:00テレビ愛知：7月4日（土）から 毎週土曜 25:55-26:25RKB 毎日放送：7月4日（土）から 毎週土曜 26:30-27:00北海道テレビ放送：7月4日（土）から 毎週土曜 26:35-27:05BS11：7月4日（土）から 毎週土曜 22:30-23:00※放送・配信時間は変更になる場合がございます。[INTRODUCTION＞忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは──！？物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕──！！！[CAST]我妻弐郎：鈴木崚汰羅睺：上田燿司鬼子母神一華：千本木彩花桐原零司：榎木淳弥司場涼介：諏訪部順一宇佐美花：上田麗奈天鬼：森川智之咬牙：岡本信彦我妻寿正：辻 親八久澄陶子：甲斐田裕子時枝蛮十郎：大塚芳忠[STAFF]原作：タカキツヨシ（集英社刊）監督：馬引 圭キャラクターデザイン：鈴木 豪シリーズ構成・脚本：市川十億衛門サブキャラクターデザイン：中村ユミ、鈴木政彦、木下真梨子デザインワークス：菊池隼也美術監督：高橋佐知、今泉聖子色彩設計：のぼりはるこCG ディレクター：内藤博高撮影監督：山本 聖編集：吉武将人音響監督：高寺たけし音響効果：山谷尚人音楽：やまだ豊アニメーション制作：100studio[オープニングテーマ]SiM 「FREEZE ME UP」[エンディングテーマ]I Don’t Like Mondays. 「Groooovy」[公式サイト・公式 SNS]【国内向け】公式サイト：https://blacktorch-anime.com/公式 X（旧: Twitter）：@BlackTorchAnime（https://x.com/blacktorchanime）公式 Instagram：https://www.instagram.com/blacktorchanime/▼推奨ハッシュタグ：#BLACKTORCH【海外向け】公式サイト：https://blacktorch-anime.com/en/公式 X（旧: Twitter）：@BlackTorch_EN（https://x.com/blacktorch_en）公式 Instagram：https://www.instagram.com/blacktorch_en/[原作情報]原作コミックス 1〜5巻好評発売中▼原作コミックス試し読みhttps://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08881097881097315501▼コミックス情報https://www.s-manga.net/search/search.html?seriesid=51057©タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH 製作委員会