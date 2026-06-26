BURNOUT SYNDROMES、動画クリエイターたちとのコラボ企画「CREATORS Music Video」を10カ月連続で公開
BURNOUT SYNDROMEが、楽曲群と動画クリエイターたちがコラボレーションした「CREATORS Music Video」を本日公開した。
本企画では、タイアップ楽曲や代表曲にとどまらず、アルバム収録曲やインディーズ時代の楽曲など、数々を映像化する。新進気鋭のクリエイターたちとのコラボレーションによって、新たなMVとして生まれ変わる。動画は毎月1本、10カ月連続でオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開される予定だ。
記念すべき第1弾として公開されたのは「I am a HERO」。5月20日にリリースされた新曲「ROCKET」のパッケージデザインを手がけた浦粼健監督が映像制作を担当している。
監督コメントなどの詳細は、10周年特設サイト「BURNOUT SYNDROMES | 10th Anniversary WEB SITE」にて公開中だ。ぜひあわせてチェックしてほしい。
◾️シングル「ROCKET」
2026年5月20日（水）リリース
購入：https://erj.lnk.to/2zu56G
初回生産限定盤(ESCL-6245)：2,200円（税込）
期間生産限定盤(ESCL-6246~6248)：5,200円（税込）
▼CD収録曲
ROCKET
火花
Good Morning World!
Good Morning [New] World!
▼Blu-ray収録内容（期間生産限定盤のみ）
TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終（ファイナル）シーズン第3クール ノンクレジットEDテーマ
▼付属品（期間生産限定盤のみ）
オリジナルアクリルジオラマ
◾️＜Fly Me To The Moon TOUR 2027 - Debut 10th Anniversary -＞
日程：2027年2月12日(金)
会場：名古屋 THE BOTTOM LINE
日程：2027年2月14日(日)
会場：福岡 DRUM Be-1
日程：2027年2月21日(日)
会場：仙台 Rensa
日程：2027年2月27日(土)
会場：大阪 BIGCAT
日程：2027年3月7日(土)
会場：東京 Zepp Shinjuku(TOKYO)
チケット：スタンディング ￥6,800（税込）※別途ドリンク代
関連リンク
◆BURNOUT SYNDROMES オフィシャルサイト
◆BURNOUT SYNDROMES オフィシャルYouTubeチャンネル
◆BURNOUT SYNDROMES オフィシャルFC