MLBドジャースの大谷翔平選手が6年連続となるオールスター出場が決定しました。

MLBは日本時間26日、7月15日(現地は14日)にフィラデルフィアで行われるオールスターの最終候補者を発表。1次ファン投票でア・リーグ、ナ・リーグそれぞれでトップとなったブルージェイズの二塁手、アーニー・クレメント選手と大谷選手の先発出場が自動的に決定しました。

大谷選手は両リーグ最多となる、334万1257票を獲得。これで6年連続、6度目の出場決定となりました。

2021年のエンゼルス時代には、オールスターに「1番投手兼指名打者」で出場。2打数無安打でしたが、1回無失点で勝利投手になりました。今季は開幕から先発ローテーションに入り、投げては8勝、防御率1.58の成績。打っては打率.295、17本塁打と投打にハイレベルな数字が並びます。登板日との兼ね合いもありますが、5年ぶりの投打二刀流でのオールスター出場にも注目されます。

2次投票には最多得票が出たポジションを除く、各ポジションの上位2人、外野手は6人が進出します。日本人選手はア・リーグ三塁手部門でブルージェイズ・岡本和真選手が唯一の進出を果たしています。

ドジャースでは捕手のウィル・スミス選手、一塁手のフレディ・フリーマン選手、三塁手のマックス・マンシー選手、遊撃手のムーキー・ベッツ選手、外野手のアンディ・パヘス選手、テオスカー・ヘルナンデス選手が次のラウンドに進出。2次投票は日本時間の6月30日から7月3日まで行われます。