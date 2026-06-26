群馬県高崎発日本語ロックバンドのFOMAREが10月12日、Gメッセ群馬にて自身主催フェス＜FOMARE大陸＞を開催する。同フェスの第1弾出演アーティストが発表となった。

発表されたのは主催者FOMAREを含む6組。2年ぶり3度⽬の開催となる今回は、初の2ステージ制で実施されることが明らかとなっているが、SUN STAGEに湘南乃⾵、ハルカミライ、ROTTENGRAFFTY。BURST STAGEにHump Back、KUZIRAが出演する。出演アーティストは今後も順次追加発表される予定だ。

チケットのオフィシャル2次先⾏受付は本日6月26日20:00より7⽉5⽇23:59まで。

■FOMARE主催フェス＜FOMARE大陸＞

10月12日(月/祝) 群馬・高崎 Gメッセ群馬 展⽰ホールA/B/C

open11:30 / start12:30

※リストバンド交換 9:30〜

※先⾏グッズ クローク販売 / FOOD エリア開放 10:00〜

▼出演アーティスト

◯SUN STAGE：FOMARE / 湘南乃⾵ / ハルカミライ / ROTTENGRAFTTY

◯BURST STAGE：Hump Back / KUZIRA

and more…

▼チケット

オールスタンディング 9,800円(税込)

【オフィシャル2次先⾏受付】

受付期間：6⽉26⽇(金)20:00〜7⽉5⽇(日)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/fomare-g/