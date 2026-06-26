田中碧をリーズ地元メディア記者が絶賛した

日本代表は現地時間6月25日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグF組第3戦でスウェーデン代表と1-1で引き分けた。

中盤で先発フル出場し、絶大な存在感を放ったMF田中碧について、リーズ地元メディアのアイザック・ジョンソン記者はそのフィジカルの強さ、技術、判断力などあらゆる面でのクオリティーの高さを称賛した。

田中は初戦のオランダ戦では出番がなかったが、第2戦のチュニジア戦、第3戦スウェーデン戦は2試合連続で先発フル出場で勝利に貢献した。スウェーデン戦では持ち前の配球力に加え、豊富な運動を攻守に生かし、相手選手に激しく身体をぶつけて攻撃の芽を摘み取る力強さも発揮した。

その活躍ぶりに、田中が所属するイングランド1部リーズを取材する記者も感銘を受けていたようだ。英メディア「リーズ・ライブ」のジョンソン記者は自身のXで「アオ・タナカは今夜、日本代表で素晴らしい活躍だった。プレミアリーグでは彼のフィジカルが疑問視されてきたが、スウェーデンの選手を何度も吹き飛ばしていた。（彼がどのようにイエローカードを避けたのかは定かではないが）。ボールを持って指揮も執り、常に適切な選択をしていた。良い兆候だ」と称えた。

プレミアリーグ初挑戦となった2025-26シーズンの序盤戦、田中は出場機会が限られていたが、終盤にかけて出番を増やし、ハイパフォーマンスでリーズのプレミア残留に貢献した。シーズンの好調さをW杯にも持ち込み、攻守で違いを作り出せるMFとしてピッチ上に君臨していた。（FOOTBALL ZONE編集部）