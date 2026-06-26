日本対スウェーデンを現地観戦

森保一監督率いる日本代表は現地時間6月25日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第3節でスウェーデン代表と対戦し、1-1で引き分けた。

ノックアウトステージ進出を決めた一戦で、現地観戦した女性タレントが話題となっている。

引き分け以上でグループ突破が決まる日本は、後半11分にFW前田大然のゴールで先制するも、同17分に同点に追いつかれる展開となった。長友は後半30分にDF渡辺剛に代わってピッチに立ち、試合終盤の相手の攻勢を凌ぎ切ることに貢献。日本は勝ち点5でグループFで2位となり、6月29日のノックアウトステージ初戦でC組1位のブラジルと対戦することが決まった。

この試合を現地観戦していたのが、モデルでヨガインストラクターの石井里奈だ。自身のインスタグラムで「念願のワールドカップ遂に観戦してきました」と明かし、アメリカ・ダラススタジアムでの写真を投稿。「7万人以上の熱気と声援 本当すごかったー！！感動」と感想を綴っている。

「日本のシュートみたときなんか感動して涙出てきて、本当に来れてよかったなぁと思ったよ」と続け、チケットについては「リセールで買ったので一番安い席にしたので一番上のアウェイ席でしたが、それでも十分すぎるくらいの感動でした！！この一体感が本当すごい！」と振り返った。「そして声出しすぎて喉カラカラ笑 久々にこんなに声出した笑」とも記しており、充実の観戦体験だったようだ。

コメント欄では「まさに勝利の女神」「あ〜いいなぁ」「めちゃ可愛い」「羨ましい！」「ユニホーム姿素敵です」などの声が上がっている。

石井は今年3月5日、「昨年からお付き合いさせていただいていた方と入籍させていただきました 今日はなんと今年1番の最強開運日だそうです」と結婚を報告していた。（FOOTBALL ZONE編集部）