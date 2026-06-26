モデル・由布菜月、『KANSAI COLLECTION 2026』登場決定 夫はサッカー日本代表・上田綺世 追加出演者発表【一覧】
関西コレクション実行委員会は、8月13日に京セラドーム大阪で、『KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER』が開催されるのに先立って、追加出演者を発表。W杯サッカー日本代表・上田綺世選手の妻・由布菜月らの出演が決まった。
【写真多数】『KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER』出演者
『関コレ』は「大阪から世界へ発信する関西の文化イベント」をテーマに2010年に誕生。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショーなどが催されるエンターテインメントイベントとなっている。
「timelesz project -AUDITION-」に参加し大きな話題を呼んだ西山智樹と前田大輔によるプロジェクト「TAG SEARCH」から誕生した注目の7人組ボーイズグループTAGRIGHTの初出演が決定。7月15日にデビューを果たす彼らが満を持してパフォーマンスを披露。さらに、その中でも西山智樹、前田大輔、Jayはランウェイにも登場する。また、TAGRIGHTのプレデビュー曲「FOREVER BLUE」の振り付けを担当した世界的ダンサーのYUMEKIとの一夜限りのコラボダンスパフォーマンスも披露する。
『オクニョ運命の女』や『ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜』など数々の大ヒット韓国ドラマに出演して話題のYEONWOO(ヨンウ)。さらに、Netflixドラマ『ダイナマイトキス』や日本ドラマ『ブラックペアン2』に出演して話題となったKIM MUJUN(キム・ムジュン)がグローバルゲストとして初出演する。
Netflixで大人気の韓国発の恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』出演で話題になった男性メンバーたちが集結する。シーズン2よりCHOI JONG WOO(チェ・ジョンウ) 。シーズン3よりLEE JIN SEOK(イ・ジンソク)、PARK MIN KYU (パク・ミンギュ) 。シーズン4よりKIM JEONG SU(キム・ジョンス)がグローバルゲストとして登場する。
同世代の女性から圧倒的な支持を集めるファッションモデルであり、サッカー日本代表のエースストライカー・上田綺世選手の妻としてもSNSの微笑ましい投稿に注目が集まる由布菜月。AKB48次世代エースとしてグループを牽引しながら、モデル・タレント・SNS発信など多方面で活躍の幅を広げる千葉恵里。乃木坂46卒業後はモデルやタレント、駅伝愛を公言し5年連続で「ニューイヤー駅伝」のラジオ実況中継に出演するなど多岐にわたる活躍をみせる佐藤楓。元NMB48で“みるきー”の愛称で親しまれ、卒業後はソロアーティストとして活動するほか、ファッション誌やブランドモデルとしても注目を集める渡辺美優紀が登場する。
前回の関西コレクションでは、姉妹そろってランウェイに登場し話題に。自身で女子ゴルファー向けのウェア・雑貨ブランド「Chell classy」もプロデュースする、女子プロゴルフ界きってのファッショニスタ臼井麗香が4度目のランウェイ出演を果たす。
そのほか、人気恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』出演で話題のメンバーが出演。「卒業編2026」で見事カップル成立を果たした今井暖大をはじめ、河村叶翔、秋山みづき、小林ゆあの出演が決定した。
【出演者情報】 2026年6月26日現在
＜MODEL＞
青島心、市原愛弓(≒JOY)、井手上漠、おさき、加藤ナナ、Kirari、konon、阪口珠美、佐藤楓、Shiho、白間美瑠、聖菜、田久保夏鈴、千葉恵里(AKB48)、ティファニー絵里菜、中野恵那、新田さちか、Henny、山田杏佳(≒JOY)、由布菜月、ゆりにゃ、Yu Hyewon、吉井美優、渡辺美優紀 and more
＜GUEST＞
あいさ、あいす(iLiFE!)、綾瀬ことり(Rain Tree)、伊藤百花(AKB48)、今井暖大、榎田一王、KYOKA、小林ゆあ、佐藤綺星(AKB48)、Jay(TAGRIGHT)、田島櫻子(Onephony)、谷村優真、環やね(きゅるりんってしてみて)、chun、月深乃絢(AVAM)、中島結音、永瀬さら、逃げ水あむ(きゅるりんってしてみて)、西山智樹(TAGRIGHT)、姫野ひなの(#Mooove!)、藤田みあ、前田大輔(TAGRIGHT)、松本ももな(高嶺のなでしこ)、村谷はるな、八木愛月(AKB48)、ゆそん(#らぶしっく)、若葉のあ(iLiFE!) and more
＜GLOBAL GUEST＞
LEE JIN SEOK、KIM JEONG SU、KIM MUJUN、Kelly、CHOI JONG WOO、テリ(Taeri)、 PARK MIN KYU、 HUH JIWON、YUMEKI、YEONWOO and more
＜ATHLETE GUEST＞
臼井麗香 and more
＜CREATOR＞
えみ姉、きりまる、しなこ、すずしょうと、Hinata、Mumei、森ケの日常、リアルピース and more
＜ARTIST＞
iLIFE!、AHOF and more
＜NEXT BREAK ARTIST＞
しなこ、TAGRIGHT、MON7A、#らぶしっく、リアルピース and more
＜FUTURE＞
秋山みづき、河村叶翔、齊藤千夏(Pretty Chuu)、まいきち、MINJII and more
＜MC＞
ぺこぱ and more
【写真多数】『KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER』出演者
『関コレ』は「大阪から世界へ発信する関西の文化イベント」をテーマに2010年に誕生。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショーなどが催されるエンターテインメントイベントとなっている。
『オクニョ運命の女』や『ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜』など数々の大ヒット韓国ドラマに出演して話題のYEONWOO(ヨンウ)。さらに、Netflixドラマ『ダイナマイトキス』や日本ドラマ『ブラックペアン2』に出演して話題となったKIM MUJUN(キム・ムジュン)がグローバルゲストとして初出演する。
Netflixで大人気の韓国発の恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』出演で話題になった男性メンバーたちが集結する。シーズン2よりCHOI JONG WOO(チェ・ジョンウ) 。シーズン3よりLEE JIN SEOK(イ・ジンソク)、PARK MIN KYU (パク・ミンギュ) 。シーズン4よりKIM JEONG SU(キム・ジョンス)がグローバルゲストとして登場する。
同世代の女性から圧倒的な支持を集めるファッションモデルであり、サッカー日本代表のエースストライカー・上田綺世選手の妻としてもSNSの微笑ましい投稿に注目が集まる由布菜月。AKB48次世代エースとしてグループを牽引しながら、モデル・タレント・SNS発信など多方面で活躍の幅を広げる千葉恵里。乃木坂46卒業後はモデルやタレント、駅伝愛を公言し5年連続で「ニューイヤー駅伝」のラジオ実況中継に出演するなど多岐にわたる活躍をみせる佐藤楓。元NMB48で“みるきー”の愛称で親しまれ、卒業後はソロアーティストとして活動するほか、ファッション誌やブランドモデルとしても注目を集める渡辺美優紀が登場する。
前回の関西コレクションでは、姉妹そろってランウェイに登場し話題に。自身で女子ゴルファー向けのウェア・雑貨ブランド「Chell classy」もプロデュースする、女子プロゴルフ界きってのファッショニスタ臼井麗香が4度目のランウェイ出演を果たす。
そのほか、人気恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』出演で話題のメンバーが出演。「卒業編2026」で見事カップル成立を果たした今井暖大をはじめ、河村叶翔、秋山みづき、小林ゆあの出演が決定した。
【出演者情報】 2026年6月26日現在
＜MODEL＞
青島心、市原愛弓(≒JOY)、井手上漠、おさき、加藤ナナ、Kirari、konon、阪口珠美、佐藤楓、Shiho、白間美瑠、聖菜、田久保夏鈴、千葉恵里(AKB48)、ティファニー絵里菜、中野恵那、新田さちか、Henny、山田杏佳(≒JOY)、由布菜月、ゆりにゃ、Yu Hyewon、吉井美優、渡辺美優紀 and more
＜GUEST＞
あいさ、あいす(iLiFE!)、綾瀬ことり(Rain Tree)、伊藤百花(AKB48)、今井暖大、榎田一王、KYOKA、小林ゆあ、佐藤綺星(AKB48)、Jay(TAGRIGHT)、田島櫻子(Onephony)、谷村優真、環やね(きゅるりんってしてみて)、chun、月深乃絢(AVAM)、中島結音、永瀬さら、逃げ水あむ(きゅるりんってしてみて)、西山智樹(TAGRIGHT)、姫野ひなの(#Mooove!)、藤田みあ、前田大輔(TAGRIGHT)、松本ももな(高嶺のなでしこ)、村谷はるな、八木愛月(AKB48)、ゆそん(#らぶしっく)、若葉のあ(iLiFE!) and more
＜GLOBAL GUEST＞
LEE JIN SEOK、KIM JEONG SU、KIM MUJUN、Kelly、CHOI JONG WOO、テリ(Taeri)、 PARK MIN KYU、 HUH JIWON、YUMEKI、YEONWOO and more
＜ATHLETE GUEST＞
臼井麗香 and more
＜CREATOR＞
えみ姉、きりまる、しなこ、すずしょうと、Hinata、Mumei、森ケの日常、リアルピース and more
＜ARTIST＞
iLIFE!、AHOF and more
＜NEXT BREAK ARTIST＞
しなこ、TAGRIGHT、MON7A、#らぶしっく、リアルピース and more
＜FUTURE＞
秋山みづき、河村叶翔、齊藤千夏(Pretty Chuu)、まいきち、MINJII and more
＜MC＞
ぺこぱ and more