富山市の奥田交番を襲った男が2人を殺害した事件からきょうで8年、事件をめぐる裁判は今も続いています。殺害された警備員の遺族は「同じような事件を繰り返さないために風化させてはいけない」と思いを語りました。



富山市の奥田小学校前で花を手向ける人たち。8年前のきょう、ここで警備員の中村信一さん（当時68）が殺害されました。きょうは事件発生時刻の午後2時ごろに、中村さんのかつての勤務先の社員が現場で手を合わせました。





ALSOK北陸富山交通管理センター 小林弘幸所長「こういう事件に巻き込まれたことは悔やんでも悔やみきれな い」2018年 6月26日。立山町の元自衛官・島津慧大被告（当時21）が富山市の奥田交番を襲撃しました。交番所長を刃物で殺害して拳銃を奪い、奥田小学校の前にいた中村さんを射殺しました。亡くなった中村信一さんの妻「かけがえのない存在でしたねやっぱり 今でもそうですけどね」中村さんの妻は事件を風化させたくないと話します。中村信一さんの妻「今、奥田小学校にいる子らは事件知らないんだよなと思ったら、1年に1回だけでも会見をして、つらい記憶かもしれないんですけど」「もし今後、同じような事件があった時のためにも、私が生きている間はみなさんの記憶に留めておいていただきたいなと思って」事件から3年後の2021年。富山地方裁判所で行われた一審で、島津被告に検察側が「死刑」を求めたのに対し、判決は強盗殺人罪の成立を認めず「無期懲役」を言い渡しました。しかし、翌年の控訴審で名古屋高等裁判所金沢支部は「一審判決には重大な事実誤認がある」として、富山地裁に審理のやり直しを命じました。事件から8年、今もやり直しの裁判は始まっていません。裁判で黙秘を続けた島津被告。遺族は、被告からの謝罪を待ち続けています。中村信一さんの妻「私は死ぬまで苦しんでいくんで、彼にもそれなりに苦しんでもらわないと割が合わない」「本当に後悔してほしいし、心からの謝罪を望んでいるので」一方で中村さんの妻は、県警に対して民事訴訟を起こしています。事件発生直後に警察が周辺の安全確保の指示をしていれば、中村さんは殺されずに済んだのではないかと訴えているのです。去年9月の一審判決では訴えが退けられ、現在は控訴審が続いています。事件の経緯を明らかにしたいという思いで起こした裁判。提訴したことにより、事件を通報した電話の音声を申請すれば裁判所で聞くことができます。放送で直接流すことはできませんが、通報した交番相談員と県警通信指令課のやり取りの一部を再現すると…。交番相談員「おお奥田交番あ、あのご（声高くなる）強盗です」通信指令「はい、もしもし」交番相談員「おお奥田交番に人が、あの刃物を持った者が暴れて入っております」相談員「ああ、警察官発砲してます」通信指令「警察官、誰もいないの？警察官そこに誰もいないの？」中村信一さんの妻「これって私が裁判起こさなかったら出てこなかったことなんだよなって思うと」「裁判の勝ち負けうんぬんよりも起こしてよかったなと裁判を」中村さんの妻は、同じような事件を繰り返さないために、訴え続けていくと話します。中村信一さんの妻「裁判だけはなんとしても民事も刑事も、私がちゃんとやっていかなきゃという思いは持っていますので」「全ての裁判に出席して、見届けなきゃいけないなと思っています」島津被告のやり直しの裁判に向けては、争点や証拠などを裁判官と検察官、弁護士が話し合う期日間整理手続きが続いています。