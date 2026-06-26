俳優の武井咲（32）が、夫で歌手のEXILE・TAKAHIRO（41）との仲むつまじいやり取りを公開し、反響が寄せられている。

【映像】武井咲とEXILE TAKAHIRO夫婦のやり取り

武井は2017年9月にTAKAHIROとの結婚を発表。8歳・4歳・1歳と3人の女の子を育てている。

2026年2月15日に更新したInstagramでは、バレンタインの夜に撮影したというプライベートショットを公開。3日後、TAKAHIROも同じ場所での写真を投稿すると、「ご夫婦でデートですか」「ラブラブやん」などの声が寄せられ、話題になっていた。

穴の開いた落ち葉から始まった夫婦の掛け合い

6月24日は、武井がストーリーズを更新。顔のように見える穴の開いた落ち葉がしゃべっているかのようなコメントをつけた写真を投稿。この投稿に対してTAKAHIROが「上の方にムンクいるね」と反応していた。

すると翌日、TAKAHIROがストーリーズで、同じ写真を使って、ムンクのような石の横に「おぉぉぉおぉぉ」とコメントをつけ更新。

さらにおよそ1時間後、今度は武井が、TAKAHIROが扮装するキャラクター「美容家たかちま」のスタンプを石の上につけて投稿し、「急なたかちまごめんなさい。これ途中から見た方、わけわかんないよね」とつづった。

この投稿にネット上では「TAKAHIROと咲ちゃんが愛おしすぎる…」「夫婦のストーリー、ほんと好き」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）