【台風情報】ダブル台風、7号は午後4時奄美大島付近に　接近前から各地で冠水　長野では住宅地で土砂災害　あす関東を“連続”直撃か

列島に接近中のダブル台風。27日に関東を直撃する恐れが高まっています。

すでに災害級の大雨になっている場所もあり、各地で被害が出ています。

26日朝、奈良・生駒市でカメラが捉えたのは、濁流が住宅の駐車場などに流れ込む様子。

目撃した人：

朝方4時半とか5時とか。ゴーッとなるような大雨。家が危ないというというような連絡をいただいて見に行った。

近くを流れる山下川が大雨によって水位が上昇し、濁流が流れてきたということです。

目撃した人：

台風本体の接近があるということで、（すでに）停電してる箇所もあったので。これ以上雨降ると二次被害につながるのではないかと懸念している。

「ダブル台風」が接近する列島。

26日、各地で災害級の大雨となっています。

26日朝の大阪・東大阪市で撮影されたのは、マンホールから上がる巨大な水柱。

建物の2階よりもはるか高い位置まで水が噴き上がっています。

撮影者：

ゴゴーっていう音ですね。聞いたことない音やったんで。外見たらマンホールから水が噴き出して大体6メートルぐらいの水柱が。

そして、普段は穏やかな流れの京都市内を流れる鴨川も、26日の大雨で濁流と化しました。

京都市左京区を流れる岩倉川も濁流と化していました。

一部のガードレールがなくなり、歩道のアスファルトがえぐられるように崩れています。

また、川の水があふれ出たのか、周辺では広い範囲で冠水する様子がみられました。

台風7号が26日朝に最接近した沖縄県。

沖縄市では午前6時半ごろ、激しい雨がアスファルトを打ち付けていました。

そこから北上した名護市では、強風によってヤシの木などが大きく横に揺れるほどになっていました。

名護市では最大瞬間風速23.6メートルの強風が吹きました。

夜明け前から雨と風が強まったのが那覇市です。

観光名所の国際通りには、壊れた傘が落ち、ヤシの木が大きく揺れ最大瞬間風速29.2メートルの暴風が吹き荒れました。

台風7号は26日午後4時に奄美大島接近していて、中心付近の最大瞬間風速は30メートルとなっています。

27日からの週末、列島に迫る「ダブル台風」。

台風からの湿った空気が列島に停滞する梅雨前線を刺激し、台風が接近する前から災害級の大雨をもたらしています。

夜空が明るくなるほどの稲光は、25日夜の大分・中津市の様子です。

車のライトに照らされ、はっきりと見える激しい雨。

道路は一部冠水し、大きな水しぶきを上げながら走行する車の様子が見られました。

26日朝、大阪市では、歩道を大粒の雨が打ち付け、そのしぶきで白く霞むほどになっていました。

最も激しい雨となったのが東大阪市です。

排水が追い付かず、マンホールから水が噴き出しました。

市内では大規模な冠水被害も発生し、車のバンパーの上まで水位が上がっていました。

住宅街にある坂道には、茶色く濁った水が勢いよく流れ出す様子がみられ、周辺には泥やゴミなどが流れ付いていました。

市内にある公園も冠水していました。

また、富田林市でも冠水した水が歩道に流れ出す様子がみられ、大東市では冠水した水が波打つように住宅街に流れ込んでいました。

大阪府の茨木市、高槻市には、土砂災害警戒のためレベル4の避難指示が一時出されました。

冠水被害が大きかった東大阪市。

あたり一面が川のように冠水した道路では、3台の車が立ち往生していました。

車が止まってしまったタクシーのドライバー：

僕は前の車が行っていたから僕も一緒に並んで行ってたら、信号の手前でもう急に止まってしまって。（水位は）ここまで来てた、足の膝くらいまで。座席の所まで水が入ってきてましたから。ペダルの所まで水が来てました。

信号の前で停車してしまった白い車の中を見てみると、足元には水がたまったまま。

白い車の運転手：

もう足元まで、完全にドアの高さまで上がっていた。水チャプチャプです。

縁石に後輪が乗り上げている車もありました。

車の運転手：

（Q.縁石に乗ってるが？）（車が）浮いて、流れたみたいです。（Q.車が浮いた？）そうです。

そして京都市内では、鴨川に一時レベル4の氾濫危険警報が発表されました。

川幅いっぱいに濁流が流れる鴨川。

日ごろの穏やかな川の様子が一変しました。

25日の正午ごろと比べても、大雨の影響でいかに増水しているかが見てとれるほどです。

また、警戒レベル5の「緊急安全確保」が出された精華町。

お寺の前の道路には約5メートルにわたって土砂が流入したあとが見られ、土のうも積まれていました。

台風の接近前から続く災害級の大雨により、降り始めからの積算降水量は、長崎・五島市福江で600mmを超えるなどしているため、土砂災害が各地で相次いでいます。

72時間の雨量が500mmを超えた佐賀・嬉野市では、崖から崩れ落ちた土砂が住宅のすぐそばまで押し寄せていました。

土砂がギリギリまで押し寄せた住宅の住民は、「朝5時過ぎと思うんですけど、音はわからなかった。家自体には被害はなかったですけど。また上から（土砂が）来なきゃいいんですけどね」と降り続く雨に不安を口にしました。

福岡・久留米市の「千光寺」では、土砂崩れで見頃を迎えた名物のアジサイが被害に遭いました。

千光寺 住職・持地俊一さん：

200〜300株以上はあるんじゃないでしょうかね、ここだけで。それが全部アジサイごと流れて。ショックというか言葉にならなかったです。年間に2万人弱、アジサイの時期だけでかなりの見物、アジサイを楽しみに見に来られてる方がおりますんで。

被害は九州から遠く離れた長野・諏訪市でも。

国道20号線は冠水し川のようになっていて、車が白い水しぶきを上げながら走行していました。

さらに、住宅脇の石垣が大きく崩れ、土砂が道路をふさいでいました。

石垣の上にある住宅の住民：

（午前）6時半くらいに大きい音がしたので、2階にいたんだけど下を見たら。誰も通ってなければいいなと。（Q.家の方は大丈夫？）今のところはね。でも消防関係の人たちは、ここは危ないから入っちゃいけないと。でも何もないから、とりあえず入らないと持ってくる物も…。

列島に接近する「ダブル台風」。

台風7号は26日夜、奄美地方に最接近し、大雨や暴風となる恐れがあります。

また台風8号は26日夜、四国沖に進み、局地的に激しい雨となる見通しです。

27日の関東は、まず午前中に台風8号の雨雲が直撃し、上陸する恐れもあります。

そして夕方には、台風7号の雨雲が続くように直撃します。

いずれも接近時の中心付近の最大瞬間風速は35メートルの予想です。

最新の進路に注意が必要です。

奈良・生駒市で、増水した川の水が濁流となり住宅街に流れ込むなど、「ダブル台風」の接近を前に災害級の大雨となっている近畿地方。

三郷町では、駅構内の線路が冠水する被害も。

いかに激しい雨が降っているかがわかります。

マンホールから2階建ての建物をはるかに超える高さまで噴き上げる水柱。

26日午前6時ごろ、大阪市生野区で撮影された映像です。

さらに建物の防犯カメラが捉えたのは、マンホールから雨水が噴き出し、その水が歩道に固まりの波となって一気に押し寄せている様子。

別のカメラも、水が吹き出した直後、一気に水が流れ出す様子を捉えていました。

27日の関東は、台風8号と7号が連続で直撃し、警報級の大雨となる恐れがあります。

すでに台風の湿った空気が梅雨前線を活発化させ、関東でも雨が降り出してきました。

桜木町駅前では午後1時過ぎ、強い雨が降っていました。

東京・立川市でも午後0時半過ぎ、アスファルトを打ち付ける激しい雨が降り出しました。

周辺がしぶきで霞むほどです。

この大雨と強風によって交通機関にも影響が出ています。

JR東海によりますと、東海道新幹線は27日の始発から一部の区間で、列車の遅れや運転見合わせなどの可能性があるとしています。

またJR東日本では、首都圏の在来線でも27日の午前中から28日の午前中にかけて、遅れや運休の可能性があるということです。

最新の情報に注意が必要です。