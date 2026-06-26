メジャーリーグは両リーグで多くのチームが折り返しである81試合を消化し、後半戦が始まります。前半戦では多くの日本人打者が活躍を見せました。

今季は開幕から二刀流で出場しているドジャースの大谷翔平選手は77試合で打率.295、17本塁打、46打点、OPS.963を記録。特に投手では13試合で8勝2敗、規定投球回には達していませんが、防御率1.58を記録と高いレベルを維持しています。

カブスで5年目を迎える鈴木誠也選手は65試合に出場し打率.258、31打点、OPS.774。本塁打は10本と5シーズン連続2桁ホームランを達成しています。鈴木選手は日本時間6月14日のジャイアンツ戦で右ひざを痛め、負傷交代したものの、現在は戦列に復帰しています。

メジャー初挑戦の岡本和真選手は79試合に出場。18本塁打を放ち、打率は.241、51打点、OPS.793となっています。ブルージェイズの4番に座り、活躍を見せるなか、球宴のファン投票ではア・リーグ三塁部門で一位につけています。

同じくメジャー初年度でホワイトソックスの村上宗隆選手は現時点けがに見舞われているものの開幕3試合連続ホームランや、日本選手記録タイの5試合連続ホームランなど活躍を見せ、20本塁打を記録。一時ア・リーグのホームラン数トップに名を連ねる輝きを見せました。現在もア・リーグ4位タイに位置しています。57試合に出場し、打率.240、41打点、OPS.938となっています。