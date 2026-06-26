大切な健康のバロメーター！犬のうんちチェック

愛犬のうんちは、お腹の健康状態をそのまま映し出す鏡のようなものです。毎日見ている飼い主にしか気づけない変化もあるため、どのような状態が良いものなのか、基準をしっかりと知っておきましょう。

健康的なうんちってどんな状態？

理想的なうんちは、適度な水分を含んでいて、拾い上げたときに床に跡が残らないくらいの硬さです。コロンとしていて、手でつかんでも形が崩れないのが目安になります。

色は、食べているドッグフードの種類によっても多少変わりますが、一般的には健康的な「茶色」や「焦げ茶色」をしています。

臭いも強すぎず、いつも通りの香りがしていれば安心です。まずはこの「いつもの健康な状態」を飼い主がしっかりと覚えておくことが基本となります。

硬すぎる、下痢をしている

うんちがカチカチに硬くてコロコロしているときは、水分が足りていなかったり、便秘気味だったりするサインです。

逆に、水分が多すぎて形が崩れてしまう軟便や、水のようになってしまう下痢のときは、お腹が冷えたり、食べすぎて消化不良を起こしたりしている可能性があります。

また、引っ越しや環境の変化によるストレス、何らかの感染症や病気が原因で下痢になることもあるため、数日続くようであれば、体力が落ちる前に注意が必要です。

色の変化からわかること

うんちの色がいつもと違うときは、内臓からのSOSかもしれません。例えば、真っ赤な血が混ざっているときは肛門や大腸の近くからの出血、全体が炭のように真っ黒なときは胃や小腸など深い場所での出血が疑われます。

また、緑色のときは胆汁のトラブル、白っぽくてカサカサしているときは脂肪の消化がうまくできていない可能性があります。ただし、食べたフードの色がそのまま出ることもあるため、何を食べたかも一緒に思い返してみましょう。

異物が混じっている、ゼリー状の膜がある

うんちの表面が透明やピンク色のゼリー状の膜で包まれていることがあります。これは大腸の粘膜が剥がれてしまったもので、腸が荒れているときによく見られる症状です。

また、うんちの中に白いお米のようなものや、紐のようなものが動いているときは、お腹に寄生虫がいるおそれがあります。

さらに、おもちゃの破片や散歩中に拾い食いした異物が混じっていることもあるため、表面だけでなく全体をよく観察することがトラブルの早期発見に繋がります。

色や回数に注目！犬のおしっこチェック

おしっこは、犬の水分バランスや、腎臓、膀胱といったおしっこを作る臓器の健康状態を教えてくれます。特にシニア期に入るとおしっこのトラブルが増えるため、飼い主の優しいチェックが欠かせません。

健康的なおしっこの色と回数の目安

健康的な犬のおしっこは、透明感のある薄い黄色や琥珀色をしています。臭いは独特のアンモニア臭がありますが、ツンと鼻を突くほど強烈でなければ問題ありません。

回数は、犬の大きさや年齢、季節によっても異なりますが、成犬であれば１日に３回から５回程度が一般的です。水分をたくさん飲んだ後は、少し薄い色のおしっこが多めに出ることもあります。毎日のシートの濡れ具合から、愛犬の「普段の量」を把握しておきましょう。

色が濃い、赤っぽい、濁っている

おしっこの色がいつもより異常に濃いときは、水分が足りずに脱水症状を起こしているか、尿が凝縮されている可能性があります。また、赤みがかっていたり、ピンク色だったりするときは、おしっこに血が混ざる「血尿」という状態です。

これは膀胱炎や結石など、尿の通り道が傷ついているときによく見られます。さらに、おしっこが全体的に白く濁っているときは、中に膿が混ざっていることもあり、重大な感染症の疑いもあるため注意です。

何度もトイレに行く、逆に全然出ない

何度もトイレに行って何度もポタポタとおしっこをするのに、一回の量がとても少ないというときは、膀胱炎などで残尿感があるのかもしれません。

逆に、水を飲む量は変わらないのに、おしっこが全然出ていないときは非常に危険です。尿の通り道に石が詰まっている可能性があり、おしっこが体の中に溜まってしまうと、命に関わる大きな病気を引き起こしてしまいます。

丸一日おしっこが出ていないと気づいたときは、急いで対応する必要があります。

飼い主が毎日の排泄ケアで意識したいポイント

毎日の排泄ケアをただの「片付け作業」にしてしまうのはもったいないことです。ほんの数秒だけ意識を向けることで、愛犬の体調管理がぐっと楽になります。

犬は自分の不調を隠すのが得意な動物ですから、飼い主が毎日の排泄物からサインを受け取ってあげることが、一番の予防医療になります。

難しく考える必要はありません。お家での片付けの時間を、愛犬との健康のコミュニケーションの時間として活用していきましょう。

片付ける前に、まずは「見る・臭いを嗅ぐ」ことを毎日のルーティンにしてください。トイレシーツの色が変わっていないか、いつもと違う変な臭いがしないかを確かめます。もし、いつもと違って「おかしいな」と感じたら、スマートフォンで写真や動画を撮っておくのがおすすめです。

病院へ行ったとき、言葉で状態を説明するのは難しいですが、画像を見せるだけで獣医さんに正確な状態が伝わり、スムーズな診察に役立ちます。

排泄物の異変が一度きりで、犬自身がとても元気で食欲もあるなら、少し様子を見ても大丈夫なことが多いです。しかし、下痢や血尿が何度も続いたり、ぐったりして元気がなかったりするときは、迷わず動物病院へ連れて行ってあげてください。

その際、可能であれば新しいうんちやおしっこをラップに包むなどして持って行くと、病院ですぐに検査ができるため、病気の早期発見と治療に繋がるでしょう。

まとめ

愛犬のうんちやおしっこは、お家で確認できる一番身近な健康のメッセージです。毎日の片付けのときに少しだけ観察する習慣をつけて、元気なときの「普段の状態」を知っておきましょう。

小さな変化に早く気づいて対応してあげることが、大切な愛犬の健康と笑顔を守り、長く一緒に暮らすための秘訣となります。

(獣医師監修：寺脇寛子)