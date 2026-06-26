感情豊かで甘えん坊な柴犬さん。そのたっぷりの愛情はママのお出迎えにもいかんなく発揮されるようで…！？愛おしすぎるわんこの姿が話題を呼び、投稿は48.6万回再生を突破。「や～んニッコニコ♡」「すべてが可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：帰宅後『ママが帰ってきた！』と喜ぶ犬→ずっと見ていたい『尊い反応と表情』】

完全なるヒコーキ耳にキュン♡

TikTokアカウント「oreoandsakura06」に投稿されたのは、黒柴「さくら」ちゃんの愛おしすぎるお出迎えのお姿。この日、帰宅したママの目に飛び込んできたのは、ケージの中でおすわりをし、おもちゃを咥えたさくらちゃん…！

目を奪われるのはこれ以上ないほど後方に倒れたお耳。柴犬好きにはたまらない仕草である「ヒコーキ耳」です。ぺったんこのお耳にニッコリと細めた目、感情があふれて声が漏れてしまうほど全身で喜びを表現していたそう。

体をくねくねさせながら甘える様子も、「大好き」が隠しきれていないようで愛おしい限り。

嬉しすぎる！愛おしいお出迎え

ずっとケージの中でお出迎えを続けるさくらちゃん。てっきり扉が閉まっているのかと思いきや、トコトコとおもちゃを咥えながら出てきたそう。『もっと早く出てきたらいいのに…！』そんなコメントも寄せられましたが、ママとの再会が嬉しすぎてうっかり忘れていたのかもしれませんね。

毎日一緒に暮らしていても帰宅するたびにこんな反応をしてくれるのは、ご家族にとって何よりのご褒美でしょう。実際、ゴミ捨てに行っただけでも熱烈歓迎をしてくれるそうですよ。

愛情たっぷりのヒコーキ耳と満面の笑顔。ずっと見ていたくなるほど尊いさくらちゃんのお出迎えは、今日もたくさんの人に癒やしを届け続けています。

この投稿に頬が緩んでしまった人は多いようで「可愛すぎるぅぅ」「こんな子いたら速攻帰る！」「ニッコニコ♪」などのコメントが寄せられています。

パパも熱烈歓迎♪

ママのお出迎えに続いてパパ編もご紹介！スーパーから帰宅したパパを、相変わらずのヒコーキ耳とにんまり笑顔で出迎えるさくらちゃん。ママとの違いはおもちゃを咥えていないこと。きっと自分のベッドでくつろいでいたところにパパが帰ってきたのでしょう。

コロンと横たわりながら、お腹をこれでもかと見せる姿は絶対に撫でてアピール！もちろんパパもさくらちゃんの愛に応えます。ちょっぴり豪快なナデナデですが、嬉しそうに受け入れるさくらちゃんちゃんなのでした♡

さくらちゃんのおかえりシリーズをもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「oreoandsakura06」からチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「oreoandsakura06」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております