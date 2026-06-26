犬が『嫌なことをされた』と感じているサイン５選

犬は不快感やストレスを感じると、さまざまなボディランゲージで気持ちを伝えようとします。ここでは、犬が「嫌なことをされた！」と感じたときにみせるサインをチェックしていきましょう。

1.顔や視線をそらす

撫でようとしたときや抱っこしたときに、なぜか顔を横に向けたり、顔を背けるような様子を見せることはありませんか。このように視線を合わせないといった行動は、「少し距離を取りたい」というサインかもしれません。

無理に顔を覗き込もうとすると余計に嫌がられてしまうので、ストレスを与えないためにも一度、離れてあげるのが賢明でしょう。

2.あくびを繰り返す

眠そうな様子を見せていなかったのに、あくびを連発している場合は注意が必要です。犬は緊張やストレスを感じたときにもあくびが出るので、ストレスを感じている可能性があります。

例えば、叱られているときや苦手な人が近くにいるとき、無理に触られているとき、苦手なお世話をされているときなどによく見られます。

3.体をブルブル震わせる

お風呂上がりのように体を左右に大きく震わせる行動は、犬が気持ちを切り替えるために行う行動の1つです。

愛犬にとって嫌なことが終わった直後に見られるときは、「やっと終わった……」という気持ちの表れである可能性が高いでしょう。

4.その場から離れる

犬にとって最もわかりやすい"拒否サイン"のひとつです。撫でたり抱っこしたりした後に、飼い主のそばから離れるようならば、「今は構わないで」とストレスを感じている可能性があります。

日常的に別の部屋へ行ったり、ケージへ戻ったり、飼い主から距離を取るなどの行動が増えた場合は、飼い主に対して苦手意識を持ち始めている恐れも……。接し方を見直す必要があるかもしれません。

5.唸る・吠える

唸り声は「攻撃」ではなく「警告」であることも少なくありません。犬が飼い主に唸ったり吠えたりする場合は、「それ以上はやめてほしい」「それは苦手だから近寄らないで！」という意思表示であるケースが多く見られます。

無理に我慢させるのではなく、「なぜ嫌がるのか」と原因を考えることも重要です。

犬は飼い主のどんな行動を嫌がるの？

飼い主にとって愛情表現でも、その悪気のない行動が犬にとって、ストレス原因になることがあります。

しつこく触られる 無理な抱っこや拘束 大声で怒鳴りつける 苦手なことを突然始める 苦手なことを長時間無理強いする

上記のような行動は、飼い主が良かれと思ってやりがちな行動ばかりです。

しかし、しつこく構いすぎたり、苦手なことを「お世話だから」と長時間無理強いしてしまうと、余計に苦手意識が強まったり、拒絶感情が生まれてしまうので気を付けてください。

そのまま放置すると関係性はどうなる？

犬との関係は、一度嫌な思いをしただけで信頼が崩れることはほとんどありません。しかし、嫌がるのに続けたり、「やめて」というサインを無視して我慢させ続けると、以下のような問題が起きるケースもあります。

飼い主を避けるようになる 攻撃性のある問題行動が増える 信頼関係が築きにくくなる

上記のような状態になってしまうと、しつけや日常のコミュニケーションにも影響が出やすくなるでしょう。

犬との暮らしでは、言うことを聞かせることよりも「安心してもらう」ことが大切です。

犬との関係性を悪化させないための対処法

愛犬との関係を良好に保つためには、犬の気持ちを尊重することが大切です。では、どのように接すればよいのでしょうか。

嫌がるサインを見逃さない

まずは、

顔をそらす あくびをする 飼い主から離れる

などの『嫌がっているサイン』に気づくことが大切です。こうしたストレスサインが現れたら、「今は嫌なんだな」と察して、しばらく見守りましょう。

犬から近づいてくるのを待つ

常に飼い主主導でコミュニケーションをとるのではなく、「触ってほしい時は愛犬の方から来るよね」くらいの気持ちで距離感を保つことも大切です。

愛犬からの

アイコンタクト 甘えたいサイン 遊んでサイン

などにいち早く気づき、こうしたタイミングでコミュニケーションを積極的に取りましょう。

ご褒美を活用する

苦手なお世話をする際は、お世話が終わった後に、大好きな遊びを一緒に楽しむ時間を作ったり、おやつを与えたりとご褒美を用意してあげましょう。

すると、苦手だったお世話も「この後、ご褒美が待っている」と良い印象につながり、次第に慣れてくれるようになります。

愛犬が安心できる場所を確保する

犬がひとりで休めるスペースを用意してあげることも大切です。部屋に「安心できる自分だけの居場所」があるという環境が用意されているだけでも、ストレスが溜まりにくくなります。

まとめ

犬が「嫌なことをされた」と感じているときは、顔をそらしたり、あくびしたり、自分から離れていくなどのサインを見せます。愛犬との関係を良好に保つためには、こうしたサインを読み取り、無理強いしないことが重要です。

ぜひ愛犬の小さなサインに目を向けながら、お互いが心地よく過ごせる関係を築いていきましょう。