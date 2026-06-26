「挑戦できない量」人気大食いYouTuber、考案したチャレンジメニューに「めっちゃ美味そう！！」の声！
「挑戦できない量」人気大食いYouTuber、考案したチャレンジメニューに「めっちゃ美味そう！！」の声！
大食いYouTuberの「食いしん坊女子りっかちゃん」こと立花いろはさんは6月25日、自身のInstagramを更新。大阪の人気うどん店・小雀弥のチャレンジメニューを考案したことを報告しています。
【写真】考案したデカ盛りチャレンジメニュー
「チャレンジメニュー考案しました」立花さんは「チャレンジメニュー考案しました」と報告し、3枚の写真を投稿。大阪に11店舗を展開する飲食店『小雀弥』で販売されるチャレンジメニューと写る立花さんのショットです。メニューのカレーうどん5kgの上には黒門唐揚げ5個・海老天4本・だし巻き卵3種類（明太子・黒毛和牛入り・チーズ）・牛すじがトッピングされており、迫力満点に仕上がっています。また、「もうね、とにかく本当に美味しいw黒門唐揚げのデカさ、カレーうどんから引き抜いてぜひ驚いてみてくださいね。中辛のカレー餡は玉ねぎとネギが入ってて麺によく絡む〜」と実際に食した感想もつづっています。
コメントでは「めっちゃ美味そう！！」「これは私は挑戦できない量」「挑戦したいけど40歳の叔父さんには無理だ!!」「私もできるかな？」「来月大阪行くから挑戦したい！！」などの声が寄せられています。
チャレンジメニューに挑戦する大食い動画も公開同日の投稿で、自身が考案したチャレンジメニューの大食いに挑戦する姿を公開した立花さん。大量のトッピングとうどんを交互に食べ進めていく姿は食欲をそそります。立花さんは制限時間内に完食することはできたのでしょうか。気になる人はチェックしてみてくださいね。(文:熱帯夜)
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