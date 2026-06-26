「残業ゼロでマイペースに働けている」40代地方公務員、夏ボーナス30万円の満足度
夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、関東地方にお住まいの40代女性のケースをご紹介します。
年代性別：40代女性
同居家族構成：本人、夫
住まいの地域：関東地方
職種：地方公務員
業種：役場・自治体
雇用形態：非正規職員
勤務年数：5〜10年
世帯年収：本人300万円、配偶者450万円
現預金：200万円、リスク資産：500万円
2026年の夏ボーナスについては額面で「40万円、手取りで30万円」と予想。金額は昨年と比べて「あまり変わらなそう」とのこと。
とはいえ「人事院勧告による給与改定の結果、昨年から（年収が）15万円ほど上がったので満足」と語っています。
ここ4年の夏ボーナスの推移は額面で「2025年は40万円、2024年・2023年・2022年はいずれも20万円前後」で、昨年から大幅増となった状況です。
その理由として「残業ゼロ。マイペースで仕事できる」からとコメント。
周囲からはボーナスについて「うらやましがられることがある」そうで、「やっぱり公務員は安定してるね」と言われることがあると話しています。
物価高によって、今年の夏ボーナスの使い道は変わりそうかという問いには「変わらなそう」と回答。その背景には、日頃からの家計管理の工夫がある様子。「1回の買い物が4000〜5000円で週2回。毎月3万円をキープしている。スーパーでは半額の魚やバナナを購入。苦しまないよう、ゲーム感覚で楽しむようにしている」と語っています。
今回のボーナスは、車の維持費や貯蓄などに充てる予定だと言い、具体的には「20万円は車検等の車維持費に使う。残りの10万円については、貯金を優先。あとは投資信託の購入や、レジャー費などのお小遣いに。デパ地下でちょっとしたスイーツも購入したい」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィールペンネーム：さぶ
年代性別：40代女性
同居家族構成：本人、夫
住まいの地域：関東地方
職種：地方公務員
業種：役場・自治体
雇用形態：非正規職員
勤務年数：5〜10年
世帯年収：本人300万円、配偶者450万円
現預金：200万円、リスク資産：500万円
「夏ボーナスは手取り30万円予想で満足」今回の投稿者は、公務員（非正規職員）として役場で働く、さぶさん。
2026年の夏ボーナスについては額面で「40万円、手取りで30万円」と予想。金額は昨年と比べて「あまり変わらなそう」とのこと。
とはいえ「人事院勧告による給与改定の結果、昨年から（年収が）15万円ほど上がったので満足」と語っています。
ここ4年の夏ボーナスの推移は額面で「2025年は40万円、2024年・2023年・2022年はいずれも20万円前後」で、昨年から大幅増となった状況です。
「公務員は安定してるとうらやましがられる」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「見合っている」と投稿者。
その理由として「残業ゼロ。マイペースで仕事できる」からとコメント。
周囲からはボーナスについて「うらやましがられることがある」そうで、「やっぱり公務員は安定してるね」と言われることがあると話しています。
物価高によって、今年の夏ボーナスの使い道は変わりそうかという問いには「変わらなそう」と回答。その背景には、日頃からの家計管理の工夫がある様子。「1回の買い物が4000〜5000円で週2回。毎月3万円をキープしている。スーパーでは半額の魚やバナナを購入。苦しまないよう、ゲーム感覚で楽しむようにしている」と語っています。
今回のボーナスは、車の維持費や貯蓄などに充てる予定だと言い、具体的には「20万円は車検等の車維持費に使う。残りの10万円については、貯金を優先。あとは投資信託の購入や、レジャー費などのお小遣いに。デパ地下でちょっとしたスイーツも購入したい」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)