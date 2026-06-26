6月28日にテレビ東京で放送される『テレ東音楽祭 2026夏』で、鈴木芹里乃アナと北川莉央アナら新人アナウンサー2人の“デビュー”が公式HPで発表された。すると、

【写真】すっかり美人アナになっていた北川、牧野真莉愛と共演時の微妙な距離感

【この春、テレビ東京へ入社しました。4月から環境がガラッと変わり、学び多き充実した日々を過ごしています! 今後はこちらのアカウントを使用します。 よろしくお願いいたします！ 北川莉央】

この番組宣伝に合わせてインスタグラムの新アカウント開設と、自身で初めてテレ東入社を“ファン”に報告した北川アナ。彼女は半年前の2025年12月まで、アイドルグループ『モーニング娘。』に所属していた元アイドルだ。

2019年にオーディションを経て15期生としてモー娘。に加入。“おんちゃん”などの愛称でファンからも支持される人気メンバーとして活動する一方で、明治学院大学に進学するなど仕事と学業を両立させ才媛として知られる北川アナ。

しかし2025年、突如としてステージ降りることになる。1月に腕を組んだり、身体を寄せ合う男女の親密ツーショットがネット上で拡散されたのだが、写っていた女性が北川だった。しかし彼女は写真の存在こそ認めるも、男性とは恋愛関係にはなく「大学の友人」として否定。

ファンや関係者に謝罪するも、公式ブログにて【今後もモーニング娘。のメンバーとして日々精進して参ります】と活動継続を宣言。彼女のファン、そして共に活動するメンバーも納得したかのように思われた、がーー。

生田早く辞めてくんねえかな

同年4月、今度は北川のSNS“裏アカウント”とされる投稿画像が流出。

【今日も挨拶しない生田先輩】

【おはようございますつってんだから返せよきめえなお前は天皇か？何もできないくせによ】

【まじで生田早く辞めてくんねえかな】

「生田」とは、当時の10代目リーダー・生田衣梨奈を指していたのだろうか。後輩として挨拶しても返してもらえないことを愚痴り、「辞めてくんねえかな」と心の内をぶちまけていた。

また別の投稿では、

【牧野このツインテールで電車乗ってきた怖シャオシャオで草】

【牧野のバカでかいダンスによりマイクを思い切りぶつけられて負傷】

こちらの「牧野」とは12期メンバーの牧野真莉愛なのか。彼女の髪型をバカにしたり、公演中に怪我をさせられたことをやはり愚痴っていた。

他にもモー娘。メンバーとされる「名前」を出しつつ、愚痴や暴露、容姿をいじるような投稿を繰り返していた“裏垢”。騒動が大きくなったことで運営にも問われたのか、またしてもブログで“弁明”に追われたのが北川だった。

【いま出ているものは全て私が書いたもので間違いありません。

約2年前、友人とSNSを通じて日常や仕事で起きた出来事を送り合っていました。】

“裏垢”の存在自体には触れなかったものの、「全て私が書いたもの」と認めてメンバーや関係者に謝罪。ブログ更新した3日後の2025年4月17日、活動休止が発表された。アイドル事情に詳しいエンタメライターの話。

活動休止中にテレ東アナ内定報道

「当初は数か月を想定していた活動休止期間ですが、9月には12月まで延長することが発表されました。すると10月、彼女がテレ東アナに内定しているとの情報が一部で報じられのです。この時、北川は大学4年生。

本来、アナウンサー試験は3年の時点で本採用まで実施されるため、流出騒ぎが起きる前には内定をもらっていたと考えられます。結局、最後までグループに戻ることなく、12月の卒業公演もソロライブとして実施。せめてものファンへのお別れとなったのです」

テレ東アナ内定の事情もあってか、なんとか「卒業」舞台を用意してもらった北川。しかし自業自得というべきか、メンバーが誰1人として駆けつけない寂しい卒業式を終えたのだった。

そして2026年4月、アイドルを卒業して新社会人としてのリスタートを切った北川。新人アナの研修期間を終えたのか、『テレ東音楽祭』で満を持してのデビューとなったが、発表のタイミングにもメンバーとの“疎遠”ぶりが伺えた。

北川アナの出演告知がなされた前日、6月24日に日本武道館で開催されたのはモーニング娘。の全国ツアー最終公演。主役となったのは、約12年にわたってグループに在籍した牧野真莉愛ーー。

「25日には各メディアで牧野の卒業コンサートが伝えられましたが、これに重ねるように北川の“初鳴き”も情報解禁してしまった。もちろん発表タイミングは偶然ですが、2人の名前が踊ったことで裏垢騒動が再認識されてしまったのです」

メンバー総出で見送られた牧野

牧野の卒業コンサートでは、彼女が応援する北海道日本ハムファイターズ・新庄剛志監督からの手紙が読み上げられ、山崎福也投手からもビデオメッセージが寄せられている。またOGとして駆けつけた飯田圭織から花束が贈呈され、現メンバーや新加入した18期の4人も揃い踏みするなど、モーニング娘。総出で見送られる華々しいステージになったようだ。

「彼女も“環境がガラッと変わった”とあるように、見た目もすっかりアイドルからアナウンサーに変身した北川アナ。とはいえモー娘。時代のイメージが残るだけに、かなり頑張らないといけないでしょう。

テレ東の女性アナといえば、“悪口”音声が流出した騒ぎもありました。北川アナも三度、トラブルを起こさないよう社会人として活躍してほしいですね」

28日放送の『テレ東音楽祭』では、現時点ではモーニング娘。の出演は発表されていない。近い将来、北川は堂々とメンバー紹介する日が来るのだろうか。