ニューストップ > ファッション・ビューティニュース > 「たかがマニュアル通りに動いただけでしょ？」高学歴彼氏の【上から… 「たかがマニュアル通りに動いただけでしょ？」高学歴彼氏の【上から目線な発言】に激怒。主人公は“ある決断”を...！？ 「たかがマニュアル通りに動いただけでしょ？」高学歴彼氏の【上から目線な発言】に激怒。主人公は“ある決断”を...！？ 2026年6月26日 20時0分 Ray リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今回、Ray WEB編集部は理想が高い女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。この後、高学歴の彼氏が放つ衝撃のひと言とは…！？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「たかがマニュアル通りに動いただけでしょ？」高学歴彼氏の【上から目線な発言】に激怒。主人公は“ある決断”を...！？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 💖【最後にスカッと！】上から目線な彼氏...痺れを切らした友だちは“まさかの決断”を！？ 💖【後編】2人でいるときもスマホに夢中…【BeReal命】の友だちと行った遊園地で、まさかの事態が！？ 💖2人でいるときもスマホに夢中…【BeReal命】の友だちと行った遊園地で、まさかの事態が！？ 関連情報（BiZ PAGE＋） アイラッシュ, サロン, シェアサロン, ネイル, ヘアカット, ヘアメイク, マツエク, 水着, 美容室, 美容師