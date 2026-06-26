FR化と大幅軽量化で走りを追求

ベントレーモーターズ ジャパンは2026年6月19日、東京・新宿の伊勢丹新宿店駐車場「パークシティイセタン1」で開催された「Bentley Supersports Tokyo Debut」、そして翌20日に東京タワー南側駐車場を舞台に開催された「Bentley Supersports and New Continental GT S Launch」において、新型「スーパースポーツ」を日本初公開しました。

会場には、ベントレーモーターズが2026年1月に公開した映像作品「SUPERSPORTS：FULL SEND」に登場した特別仕様車も展示されました。

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このFULL SEND仕様車は、新型スーパースポーツの撮影用に製作された特別なモデルです。

リアアクスルを瞬時にロックできる油圧式ハンドブレーキなど、量産モデルには採用されない専用装備を備えています。

そんな新型スーパースポーツのベースとなっているのが、4シータークーペ「コンチネンタルGT」です。

英国の高級自動車ブランド「ベントレー」を代表するコンチネンタルGTは、2002年に初代モデルが登場しました。

2024年には4代目へと進化し、パワートレインを刷新。従来のW型12気筒エンジンに代わり、V型8気筒エンジンにモーターとバッテリーを組み合わせたプラグインハイブリッド（PHEV）システム「ウルトラ・パフォーマンス・ハイブリッド」を初採用したことが大きな特徴です。

そして、新型スーパースポーツは2025年11月にグローバルで発表されました。コンチネンタルGTをベースに、現行ベントレーで最軽量かつ、究極のドライビング性能を追求したモデルとして開発され、世界限定500台のみが生産される特別な一台です。

軽量化と新パワートレインの採用により、究極の走りを追求した“ドライバーズ・ファースト”のスポーツカーに仕上げられています。

スーパースポーツは1925年の初登場から100周年を迎える伝統のハイパフォーマンスモデルであり、ベントレーの歴史の中で今回が4度目の登場となります。

ボディには軽量なカーボンファイバー製シャシーを採用。標準のコンチネンタルGTと比較して約500kgの軽量化を実現しています。

その背景には、パワートレインをPHEVから純ガソリンエンジンへ、駆動方式を四輪駆動から後輪駆動へ変更したことが挙げられます。これにより、コンチネンタルGT史上初となる2トン未満の車重を達成しました。

ボディサイズは全長4989mm×全幅2187mm（ドアミラー展開時）×全高1391mm、ホイールベースは2852mmです。

エクステリアには、数字の「8」をモチーフにした軽量メッシュグリルをはじめ、22インチ軽量鍛造アルミホイール、トランクリッド一体型リアスポイラー、カーボンファイバー製ダイブプレーンなど、軽量化と空力性能向上に貢献する専用パーツを装備しています。

コックピットは、アナログとデジタルを融合させたベントレーらしいデザインを採用しています。

センターコンソールにはシリアルナンバープレートが装着され、限定モデルならではの特別感を演出しています。

また、軽量化を追求するためリアシートを廃して2シーター化したほか、遮音材やスピーカーの削減など徹底した軽量化が図られています。

本来リアシートが配置されるスペースには、カーボンファイバーとレザーで仕立てられた専用シェルが備わります。

パワートレインには、最高出力666PS、最大トルク800Nmを発生する4リッターV型8気筒ツインターボエンジンを搭載しています。

最高速度は320km／h、0-100km／h加速は3.6秒と公表されています。トランスミッションは8速DCT（デュアルクラッチトランスミッション）、駆動方式はFRです。

スーパースポーツは世界限定500台で、生産開始は2026年第4四半期、納車開始は2027年初頭を予定しています。販売地域には日本も含まれており、すでに全500台が完売しているとのことです。